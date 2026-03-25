Tuyển Việt Nam sở hữu 11 cầu thủ cao trên 1m80: Kỷ lục thể hình thời HLV Kim Sang-sik Thống kê từ Transfermarkt cho thấy đội tuyển Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ có chiều cao kỷ lục, tạo ra lợi thế không chiến chưa từng có trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam ghi nhận một bước ngoặt mang tính lịch sử về mặt thể chất. Theo dữ liệu mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu đội hình có chiều cao trung bình ấn tượng nhất từ trước đến nay, với 11 cầu thủ đạt cột mốc từ 1m80 trở lên.

Dàn sao của tuyển Việt Nam.

Sự cải thiện vượt bậc này không chỉ là kết quả của quá trình đào tạo trẻ trong nước mà còn nhờ chiến lược tận dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch. Đây được xem là lời giải cho bài toán thể hình - vốn luôn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam khi bước ra đấu trường quốc tế.

Những "cột tháp" án ngữ trong khung gỗ và hàng phòng ngự

Vị trí thủ môn đang trở thành khu vực có chiều cao lý tưởng nhất trong đội hình. Bộ ba người gác đền bao gồm Filip Nguyễn (1m92), Trần Trung Kiên (1m91) và Đặng Văn Lâm (1m89) tạo nên sự an tâm tuyệt đối trong các tình huống kiểm soát khoảng không.

Ở phía trên, hàng phòng ngự cũng sở hữu những thông số hình thể không kém phần ấn tượng. Những cái tên như Bùi Hoàng Việt Anh (1m86), Đoàn Văn Hậu (1m85) và Đỗ Duy Mạnh (1m80) thiết lập nên một bức tường thành vững chãi. Khả năng tranh chấp tay đôi và chống càn lướt của nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam hóa giải lối chơi giàu thể lực của các đối thủ khu vực như Malaysia.

Sự cơ động từ tuyến giữa đến hàng công

Không chỉ dừng lại ở hàng thủ, sự thay đổi về chất còn lan tỏa đến khu vực trung tuyến và tiền đạo. Nguyễn Hoàng Đức (1m84) và Đỗ Hoàng Hên (1m81) giúp đội tuyển duy trì sự cân bằng, không lép vế trong các pha va chạm ở khu vực vòng tròn trung tâm.

Trên hàng công, sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (1m85) cùng các tài năng trẻ Phạm Gia Hưng (1m82) và Nguyễn Trần Việt Cường (1m80) mang đến những phương án tấn công đa dạng. Khả năng không chiến từ các tình huống cố định giờ đây trở thành một vũ khí quan trọng để "Những chiến binh Sao Vàng" kết liễu đối thủ.

Sự kết hợp giữa thể hình và kỹ thuật

Mặc dù ưu tiên nâng cấp thể hình, ban huấn luyện vẫn duy trì sự cân bằng cần thiết khi giữ lại bộ khung kỹ thuật. Những gương mặt như Quang Hải, Tuấn Hải hay Hai Long vẫn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi phối hợp nhỏ, lắt léo. Sự kết hợp giữa các cầu thủ có thể hình lý tưởng và những chân sút khéo léo hứa hẹn tạo nên một đội tuyển Việt Nam biến ảo và khó lường hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng để kiểm chứng sức mạnh thể chất mới này. Đầu tiên là trận giao hữu với Bangladesh tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), sau đó là cuộc tái đấu quan trọng với Malaysia tại sân Thiên Trường (Nam Định) trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Với lợi thế sân nhà và sự lột xác về mặt thể chất, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khẳng định vị thế hàng đầu khu vực bằng một lối chơi hiện đại và áp đảo.