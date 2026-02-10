Tuyển Việt Nam sở hữu hỏa lực mới trước màn tái đấu Malaysia và biến động tại V-League HLV Kim Sang-sik đón nhận hàng loạt nhân tố nhập tịch chất lượng cho vòng loại Asian Cup 2027, trong khi Thể Công chính thức khiếu nại công tác trọng tài lên VFF.

Trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027 đang trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang nắm giữ những lợi thế mới để hiện thực hóa mục tiêu đòi nợ tại "chảo lửa" Thiên Trường.

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ đòi được món nợ trước Malaysia.

Chiều sâu đội hình từ nguồn lực nhập tịch

Sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gia tăng đáng kể nhờ chính sách tận dụng nguồn lực nhập tịch và Việt kiều. HLV Kim Sang-sik hiện đang có trong tay danh sách 7 cái tên chất lượng, bao gồm Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Jason Quang Vinh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Đáng chú ý, nếu tiền đạo Geovane Magno kịp hoàn tất thủ tục quốc tịch trước trận gặp Malaysia, hàng công Việt Nam sẽ sở hữu bộ ba gốc Brazil đầy biến ảo. Geovane đang thể hiện phong độ cao tại CLB Ninh Bình với khả năng sút phạt đẳng cấp, hứa hẹn tạo ra sự khác biệt trong những tình huống cố định. Ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ lối chơi của dàn cầu thủ nhập tịch phía Malaysia như Holgado hay Hector Hevel để xây dựng phương án khắc chế tối ưu.

Lý giải cơn khát bàn thắng của Nguyễn Xuân Son

Dù nhận được kỳ vọng lớn, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể khai hỏa tại V-League sau khi có quốc tịch Việt Nam. Giải mã về phong độ này, HLV Mauro Jeronimo của CLB Nam Định cho rằng chân sút chủ lực đang gặp rào cản về nhịp độ thi đấu sau thời gian dài không ra sân chính thức.

Bên cạnh đó, mật độ thi đấu dày đặc 3 ngày/trận tại nhiều đấu trường đã bào mòn nền tảng thể lực và sức rướn của Xuân Son. Tuy nhiên, phía Nam Định vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào bản năng "sát thủ" của tiền đạo gốc Brazil và khẳng định anh sẽ sớm lấy lại phong độ khi thể trạng trở về trạng thái tiêu chuẩn.

Thể Công khiếu nại công tác trọng tài lên VFF

Nội bộ V-League dậy sóng sau trận thua 1-4 của Thể Công trước SLNA tại vòng 13. Ban huấn luyện đội bóng áo lính bày tỏ sự bức xúc trước các quyết định của tổ trọng tài VAR và trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn. Cụ thể, Thể Công cho rằng bàn thắng của Lucao bị từ chối do lỗi việt vị là thiếu chính xác, đồng thời một tình huống va chạm trong vòng cấm cũng bị bỏ qua.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển đã công khai nghi ngờ về năng lực chuyên môn của tổ trọng tài. Theo thông tin mới nhất, Thể Công sẽ chính thức gửi văn bản lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF để yêu cầu xem xét lại công tác cầm cân nảy mực, nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Án phạt từ AFC và cuộc khủng hoảng tại Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa đưa ra các án phạt nghiêm khắc liên quan đến giải futsal châu Á 2026. Đội tuyển futsal Việt Nam bị phạt 2.000 USD do làm hư hại cơ sở vật chất phòng thay đồ. Riêng tuyển thủ Dương Ngọc Linh bị phạt 1.000 USD và treo giò một trận do thẻ đỏ gián tiếp. Trong khi đó, Indonesia nhận án phạt 14.000 USD vì lỗi an ninh.

Ở cấp độ khu vực, bóng đá Malaysia đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi toàn bộ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đồng loạt từ chức. Tổng thư ký AFC Windsor John đã yêu cầu FAM phải tự chịu trách nhiệm tái cơ cấu mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Cuộc khủng hoảng quản trị này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia trước thềm trận đấu với Việt Nam.