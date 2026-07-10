Tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc: HLV Kim Sang Sik và chiến lược 'giấu bài' chờ ASEAN Cup 2026 Ghi 8 bàn sau hai trận giao hữu đầu tiên, hàng công tuyển Việt Nam đang khởi sắc nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên thử nghiệm nhân sự và duy trì sự cạnh tranh.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam đang diễn ra đúng lộ trình với những kết quả khả quan. Tuy nhiên, đằng sau những chiến thắng đậm đà trước Siheung FC và Yongin FC là một sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự của HLV Kim Sang Sik nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Những phép thử trên nền tảng chiến thắng

Tám bàn thắng ghi được sau hai trận đấu đầu tiên là con số ấn tượng, phản ánh hiệu suất đáng khích lệ của hàng công. Những nhân tố như Hai Long hay tiền đạo Xuân Son đã nhanh chóng để lại dấu ấn với phong cách thi đấu năng nổ và khả năng tận dụng thời cơ tốt. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, kết quả của các trận giao hữu kín chưa bao giờ là thước đo tuyệt đối cho sức mạnh của một tập thể.

HLV Kim Sang Sik vẫn đang tìm bộ khung cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Đoàn.

Thay vì sớm ổn định một đội hình xuất phát, HLV Kim Sang Sik đang chủ động thực hiện những phép thử mang tính hệ thống. Ông liên tục xoay tua nhân sự ở cả ba tuyến, đặt các cầu thủ vào những tình huống và điều kiện thi đấu khác nhau để kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật. Mục tiêu tối thượng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc là xây dựng một đội hình có chiều sâu, nơi mỗi vị trí đều có những phương án dự phòng chất lượng sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản tại giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.

Áp lực cạnh tranh: Không ai là không thể thay thế

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong phương pháp huấn luyện của ông Kim chính là việc duy trì áp lực cạnh tranh không ngừng nghỉ. Việc chưa chốt bộ khung cố định vô tình tạo ra một bầu không khí rèn luyện cực kỳ nghiêm túc. Tại đội tuyển hiện nay, danh tiếng không còn là tấm vé đảm bảo cho suất đá chính.

Ngay cả Xuân Son, chân sút được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ghi bàn, cũng phải nỗ lực tối đa để hòa nhập vào lối chơi chung. Ban huấn luyện đang thu thập dữ liệu chuyên môn chi tiết từ từng buổi tập và trận đấu để đưa ra những đánh giá khách quan nhất. Sự cạnh tranh lành mạnh này không chỉ giúp nâng cao trình độ cá nhân mà còn thúc đẩy tính gắn kết và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Xuân Son vẫn là ngòi nổ quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Đoàn.

Gangwon FC: Thước đo cho tham vọng khu vực

Thử thách thực sự sẽ đến trong trận giao hữu cuối cùng gặp Gangwon FC, một đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác đang thi đấu tại giải bóng đá hàng đầu xứ sở Kim chi. Đây được coi là bài kiểm tra cường độ cao nhất, giúp HLV Kim Sang Sik nhìn nhận rõ ràng hơn về khả năng chịu áp lực và tính ổn định của các vị trí trong đội hình. Sau trận đấu này, những mảnh ghép tối ưu nhất cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 mới dần được hé lộ.

HLV Kim Sang Sik vẫn đang giữ kín những quân bài chiến thuật quan trọng nhất của mình. Những chiến thắng vừa qua chỉ là bước chạy đà cần thiết để các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng và sự tự tin. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một diện mạo mới mẻ, sắc sảo hơn của tuyển Việt Nam khi chính thức bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm.