Tuyển Việt Nam tái ngộ "chảo lửa" Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026: Điểm tựa 40.000 khán giả VFF đạt thỏa thuận sơ bộ đưa ĐT Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026. Với hạ tầng nâng cấp, đây là đòn bẩy quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao Quốc gia về việc chọn sân vận động Mỹ Đình làm sân nhà cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Sự trở lại này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tuyển Việt Nam có thể sớm trở lại Mỹ Đình.

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Singapore vào ngày 31/07 và Campuchia vào ngày 07/08 trên sân vận động quốc gia. Trong trường hợp lọt vào các vòng knock-out, Mỹ Đình vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các trận bán kết và chung kết. Quyết định này được xem là sự thay đổi chiến lược so với ASEAN Cup 2024, thời điểm đội tuyển từng chọn sân Việt Trì, Phú Thọ để đăng cai các trận đấu trong hành trình lên ngôi vương.

Sân Mỹ Đình và bài toán lợi thế hạ tầng

Phân tích về khía cạnh chuyên môn, việc thi đấu tại Mỹ Đình mang lại lợi thế khán giả vượt trội. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, quy mô của "chảo lửa" này gấp đôi so với sân Việt Trì, Phú Thọ. Điều này không chỉ tạo ra áp lực tâm lý cho đối thủ mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các cầu thủ Việt Nam.

Đáng chú ý, hạ tầng của sân đã được cải thiện đáng kể sau đợt đại tu vào tháng 5 vừa qua. Mặt cỏ và hệ thống phụ trợ được nâng cấp giúp khắc phục triệt để những hạn chế về chất lượng mặt sân vốn bị phàn nàn trong quá khứ. Trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ cử phái đoàn khảo sát lần cuối để đảm bảo các tiêu chuẩn tổ chức quốc tế khắt khe nhất.

Lộ trình chuẩn bị chuyên sâu của HLV Kim Sang-sik

Để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương, HLV Kim Sang-sik đang đẩy nhanh quá trình sàng lọc nhân sự cho danh sách sơ bộ. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn trọng điểm tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Tại đây, ĐT Việt Nam sẽ có các trận đấu cọ xát với các câu lạc bộ địa phương nhằm thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật mới và hoàn thiện đội hình.

Việc sớm xác định sân nhà giúp ban huấn luyện chủ động trong việc xây dựng phương án di chuyển và làm quen không gian thi đấu. Với sự chuẩn bị bài bản từ nhân sự đến hạ tầng, ĐT Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc khẳng định vị thế dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.