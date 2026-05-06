Tuyển Việt Nam tái ngộ Yemen tại Asian Cup 2027: Cơ hội tái hiện kỳ tích lịch sử Việc Yemen giành tấm vé cuối cùng dự Asian Cup 2027 đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ, gợi lại ký ức về hành trình lọt vào tứ kết năm 2019.

Rạng sáng 5-6, cục diện bảng E vòng chung kết Asian Cup 2027 đã chính thức được hoàn thiện sau khi Yemen đánh bại Lebanon với tỷ số 2-0 để giành ngôi nhất bảng B vòng loại. Kết quả này không chỉ giúp Yemen đoạt tấm vé cuối cùng đến Ả Rập Xê Út mà còn thiết lập một kịch bản đầy thú vị cho đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam từng thắng Yemen 2-0 vào năm 2019.

Cuộc hội ngộ của những duyên nợ cũ

Tại vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong số này, Yemen được xem là đối thủ mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây chính là đội bóng mà chúng ta từng đánh bại để mở ra cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out trong quá khứ.

Nhìn lại Asian Cup 2019, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam từng rơi vào thế khó sau hai thất bại liên tiếp trước Iraq (2-3) và Iran (0-2). Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng 2-0 trước Yemen ở lượt trận cuối nhờ siêu phẩm sút phạt của Nguyễn Quang Hải và cú đá phạt đền thành công của Quế Ngọc Hải đã giúp Việt Nam lọt qua khe cửa hẹp. Đội bóng khi đó tiến thẳng vào tứ kết với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Phân tích tương quan lực lượng và bài toán chiến thuật

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là khá lớn. Tuyển Việt Nam (hạng 99) đang đứng trên Yemen (hạng 146) tới 47 bậc. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi đối đầu với hai đối thủ mạnh là Hàn Quốc và UAE.

Chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ kế thừa và phát huy di sản từ người tiền nhiệm Park Hang-seo. Mục tiêu tối thượng của Việt Nam tại bảng đấu này là vượt qua vòng bảng, thậm chí là tiến sâu hơn để khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Việc có sự góp mặt của Yemen – một đối thủ được đánh giá thấp hơn – là cơ hội vàng để Việt Nam hiện thực hóa tham vọng này.

Điểm tựa từ sự thành công của thế hệ trẻ

Đáng chú ý, bảng E của Asian Cup 2027 ghi nhận một sự trùng hợp kỳ lạ khi các đối thủ của đội tuyển quốc gia hoàn toàn trùng khớp với bảng đấu của U17 Việt Nam tại giải châu Á 2026 vừa qua. Tại giải đấu đó trên đất Ả Rập Xê Út, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thi đấu xuất thần khi thắng Yemen 1-0 và UAE 3-2.

Mặc dù để thua Hàn Quốc 1-4, nhưng kết quả chung cuộc đã giúp U17 Việt Nam lọt vào tứ kết và giành vé tham dự World Cup U17 lịch sử. Thành công của lứa cầu thủ trẻ trước cùng một nhóm đối thủ sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các đàn anh ở đội tuyển quốc gia khi bước vào chiến dịch châu Á sắp tới.