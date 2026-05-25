Tuyển Việt Nam tập huấn tại Incheon: Bước chạy đà chiến lược cho ASEAN Cup 2026 HLV Kim Sang Sik chốt lịch sang Hàn Quốc rèn quân từ ngày 2/7 đến 14/7. Với 3 trận giao hữu quan trọng, đây là bước chuẩn bị then chốt để tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức kích hoạt chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực bằng việc chốt lịch sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến ngày 14/7. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất trước khi bước vào hành trình đầy thử thách tại ASEAN Cup 2026.

Việt Nam sẽ tập huấn 2 tuần tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Đợt rèn quân kéo dài gần hai tuần này sẽ diễn ra tại Khu liên hợp thể thao Incheon Munhak, nơi sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu châu Á. Sân vận động trung tâm Munhak với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, chỉ cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 30km, được đánh giá là địa điểm lý tưởng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tối ưu hóa lịch trình tập luyện và di chuyển.

Kịch bản vô địch năm 2024 được tái hiện

Lựa chọn tập huấn tại Hàn Quốc cho thấy sự nhất quán trong chiến lược của Ban huấn luyện. Kịch bản rèn quân tại xứ sở kim chi hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Dù từng xuất hiện những ý kiến hoài nghi về việc tập luyện ở môi trường khí hậu lạnh, nhưng chức vô địch thuyết phục sau hai trận chung kết trước Thái Lan vào năm 2024 đã chứng minh hiệu quả tối đa của phương án này.

Trong thời gian đóng quân tại Incheon, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ba trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Đây là những bài kiểm tra quan trọng để kiểm tra phong độ, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật và gắn kết các khối đội hình trước khi Ban huấn luyện đưa ra danh sách chính thức cho giải đấu chính.

Sự xuất hiện của các nhân tố mới

Đáng chú ý, thành phần 40 thành viên lên đường sang Hàn Quốc lần này dự kiến sẽ có sự góp mặt của những gương mặt mới đầy hứa hẹn. Chuyến đi là cơ hội vàng để huấn luyện viên Kim Sang Sik rà soát nhân sự, đặc biệt là các cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch như thủ thành Patrick Lê Giang hay Nguyễn Tài Lộc. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh và chiều sâu cho đội hình nhà đương kim vô địch.

Đối với chiến lược gia người Hàn Quốc, chuyến tập huấn không đơn thuần là câu chuyện về thể lực hay kỹ chiến thuật. Đây còn là sợi dây gắn kết tâm lý, giúp các cầu thủ tìm thấy sự đồng điệu trong bối cảnh đội hình đang có nhiều thay đổi lớn. Với kỷ luật thép và khát khao đổi mới, ông Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và hiện đại hơn.