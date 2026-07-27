Tuyển Việt Nam thắng 7-0 Timor Leste: Dấu ấn biến ảo từ những pha đánh trung lộ HLV Kim Sang-sik dần hoàn thiện phương án B cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 với khả năng tấn công trung lộ đa dạng và sắc bén hơn.

Màn hủy diệt Timor Leste 7-0 trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ mang lại giá trị về mặt tỷ số hay hiệu số bàn thắng bại. Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý chính là diện mạo mới trong cách tiếp cận khung thành của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik: trực diện hơn, đa dạng hơn và biến ảo hơn rất nhiều ở khu vực trung lộ.

Việt Nam chơi đa dạng hơn ở các phương án tấn công. Ảnh: VFF.

Chuyển dịch chiến thuật: Không còn phụ thuộc vào hành lang cánh

Kể từ khi nhậm chức, HLV Kim Sang-sik thường kiên trì với sơ đồ 3-4-3 cùng lối chơi tập trung khai thác hai hành lang cánh. Những tình huống leo biên, chồng biên và tạt bóng vào trong vốn là vũ khí quen thuộc của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, miếng đánh này cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn bị các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan hay Indonesia bắt bài.

Bắt đầu từ trận giao hữu với Myanmar và được thể hiện rõ nét nhất ở màn so tài với Timor Leste, tuyển Việt Nam đã trình trình làng một diện mạo mới. Thay vì liên tục đẩy bóng ra biên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik gia tăng tần suất thực hiện các pha phối hợp nhóm ngắn, nhỏ ngay chính diện khung thành. Những cú "vỗ mặt" trực diện xuất hiện dày đặc, cho thấy đây là mảng miếng chiến thuật được rèn giũa kỹ lưỡng.

Chiêm nghiệm từ cơn mưa 7 bàn thắng

Bảng điện tử ghi nhận 7 bàn thắng với 7 kịch bản khác nhau, nhưng điểm chung lớn nhất nằm ở khả năng xâm nhập khoảng trống giữa các trung vệ đối phương. Nhịp độ tấn công trở nên khó lường hơn hẳn khi các cầu thủ chủ động xuyên phá ngay trung lộ ngay khi nhận thấy sơ hở, thay vì mất thêm thời gian chuyền bóng ra biên.

Thầy Kim sở hữu nhiều nhân tố chất lượng trong đội hình. Ảnh: VFF.

Dù Timor Leste chưa phải thử thách đủ sức nặng, cách thắng của tuyển Việt Nam cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chuẩn bị chu đáo một "phương án B" cho chặng đường dài. Sự góp mặt của những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao như Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc cùng khả năng làm tường, tì đè tốt của chân sút nhập tịch Xuân Son giúp các pha phối hợp trung lộ trở nên sắc bén và giàu tính chiến đấu hơn.

Ở một giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup, việc sở hữu đa dạng bài đánh là chìa khóa then chốt để tiến sâu. Màn trình diễn ấn tượng này gửi lời cảnh báo sức mạnh tới các đối thủ tiếp theo như Singapore cũng như các cuộc chạm trán ở vòng knock-out.