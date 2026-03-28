Tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0: Dấu ấn Đỗ Hoàng Hên và nỗi lo chiều sâu đội hình Chiến thắng cách biệt trước Bangladesh mang đến những tín hiệu lạc quan về nhân sự mới, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều việc phải làm để tối ưu hóa bộ khung.

Tuyển Việt Nam vừa khép lại trận giao hữu với Bangladesh bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục về mặt tỷ số. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây giống như một buổi thử nghiệm tại "phòng thí nghiệm" hơn là một thước đo chính xác cho sức mạnh thực sự của đội bóng trước thềm các giải đấu quan trọng.

Điểm sáng từ tân binh Đỗ Hoàng Hên

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sơ đồ vận hành của chiến lược gia người Hàn Quốc chính là sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Dù chưa trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này lên lối chơi chung là vô cùng rõ nét.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, khi được giao trọng trách đá cao nhất trên hàng công, Hoàng Hên đã thể hiện sự năng nổ bằng cách liên tục di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. Chính những bước chạy không bóng của anh đã tạo ra khoảng trống thuận lợi cho những vệ tinh sáng tạo như Quang Hải, Hoàng Đức hay Tuấn Hải có đất diễn.

Sự chênh lệch giữa hai đội hình

Bên cạnh những mặt tích cực, trận đấu cũng phơi bày thực tế rằng tuyển Việt Nam vẫn đang sống dựa trên hơi thở của "trục xương sống" cũ. Sự tương phản giữa hai hiệp đấu chỉ ra rằng khi những trụ cột rời sân, lối chơi của đội nhà lập tức trở nên chệch choạc và thiếu tính kết nối.

Đáng chú ý là trường hợp của bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu. Việc HLV Kim Sang-sik chỉ tung họ vào sân khi cục diện đã an bài cho thấy sự thận trọng tối đa về mặt thể trạng. Thực tế trên sân cho thấy cả hai đều chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất.

Thiếu đi sự sắc sảo thường thấy dù nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội. Đoàn Văn Hậu: Sau hơn 1.000 ngày vắng bóng, anh cần thêm thời gian để tìm lại bản năng của một hậu vệ biên hàng đầu.

Tuyển Việt Nam sẽ còn nhiều điều để cải thiện.

Hướng tới đại chiến với Malaysia

Nhìn chung, trận thắng 3-0 là bàn đạp tâm lý tốt nhưng những lỗ hổng trong hiệp 2 mới là tài liệu quý giá nhất để ban huấn luyện tinh chỉnh sơ đồ. Các trụ cột như Văn Lâm, Duy Mạnh hay Quang Hải vẫn giữ vững phong độ, tạo thành điểm tựa vững chắc cho những thử nghiệm như Ngọc Bảo, Văn Vĩ hay Tiến Anh ở hành lang biên.

Trước một đối thủ Malaysia giàu thể lực và tham vọng tại sân Thiên Trường sắp tới, tuyển Việt Nam cần một sự gắn kết nhuần nhuyễn hơn. Bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang-sik là làm sao để những nhân tố mới như "Son" và "Hên" thực sự hòa quyện vào dòng chảy chiến thuật chung của toàn đội.