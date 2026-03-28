Tuyển Việt Nam thắng giòn giã Bangladesh 3-0: Dấu ấn nhân tố mới và ngày Văn Hậu trở lại Đoàn quân HLV Kim Sang Sik thể hiện sức mạnh áp đảo trong hiệp một với 3 bàn thắng, nhận mưa lời khen từ báo chí Thái Lan, Indonesia và Malaysia về sự chuẩn bị cho Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam vừa có màn trình diễn thuyết phục trong trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 3 khi đánh bại Bangladesh với tỷ số 3-0. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi và những thử nghiệm nhân sự đầy hứa hẹn của HLV Kim Sang Sik trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Sức mạnh áp đảo từ hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Những chiến binh sao vàng" đã thiết lập thế trận áp đảo, kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và liên tục tổ chức các đợt hãm thành. Sự vượt trội nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các bàn thắng của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long. Đáng chú ý, toàn bộ 3 pha lập công đều được thực hiện ngay trong hiệp một, phản ánh khả năng tận dụng cơ hội tối đa từ các tình huống cố định và tấn công mở.

Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Bangladesh. Ảnh: VFF.

Tờ Bola của Indonesia nhận định rằng hiệu quả là yếu tố then chốt giúp Việt Nam làm chủ trận đấu: "Chiến thắng này mang đến tín hiệu tích cực khi đội tuyển Việt Nam thể hiện sự vượt trội ngay từ đầu. Họ đã kiểm soát tốt thế trận và tận dụng tối đa các kẽ hở của đối thủ".

Dấu ấn từ các nhân tố nhập tịch và sự trở lại của Đoàn Văn Hậu

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik chính là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (gốc Brazil) đã có màn ra mắt chính thức trong màu áo tuyển quốc gia, sát cánh cùng những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu tái xuất sân cỏ sau 1.010 ngày vắng mặt. Sự trở lại của hậu vệ cánh trái tài năng này được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép cho hàng phòng ngự và đa dạng hóa các phương án tấn công biên cho đội tuyển.

Tờ Ball Thai của Thái Lan dành sự tôn trọng lớn cho những điều chỉnh này: "Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ mạnh mẽ. Việc HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho các gương mặt mới cùng sự trở lại của các trụ cột cho thấy chiều sâu đội hình đang ngày càng hoàn thiện".

Truyền thông khu vực dè chừng trước sức mạnh của Việt Nam

Màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ gây ấn tượng tại quê nhà mà còn khiến các đối thủ trong khu vực phải lo lắng. Tờ Makan Bola của Malaysia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi đội bóng của họ sắp có cuộc đối đầu trực tiếp với Việt Nam trong bối cảnh thiếu vắng 7 trụ cột quan trọng.

"Trong khi Việt Nam (hạng 103 thế giới) đang sở hữu lực lượng mạnh nhất và những 'vũ khí bí mật' từ cầu thủ nhập tịch, thì Malaysia đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải", tờ báo Malaysia phân tích. Sự xuất hiện của Xuân Son và Hoàng Hên được xem là yếu tố giúp Việt Nam nắm lợi thế lớn trong các cuộc đối đầu khu vực sắp tới.

Với phong độ ổn định và lực lượng ngày càng dày dạn, tuyển Việt Nam đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về mục tiêu tại Asian Cup 2027. Những chiến thắng như trước Bangladesh là bước đệm quan trọng để HLV Kim Sang Sik tinh chỉnh lối chơi và gắn kết các mảnh ghép trong đội hình hướng tới những giải đấu chính thức.