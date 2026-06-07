Tuyển Việt Nam thắng hủy diệt 6-0: Khi vũ khí mới nhập tịch lên tiếng HLV Kim Sang-sik đã có lời giải cho bài toán hàng công khi bộ ba cầu thủ nhập tịch tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam trước Siheung FC.

Trong trận giao hữu tại Incheon nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một màn trình diễn áp đảo trước đối thủ Siheung FC. Chiến thắng 6-0 không chỉ đơn thuần là một kết quả cách biệt, mà còn là lời khẳng định cho sự chuyển mình về mặt lối chơi dưới thời HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của ba cầu thủ nhập tịch trong cùng một đội hình.

Các cầu thủ nhập tịch phát huy hiệu quả trong trận thắng của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Hiệp một: Sự thanh thoát của dàn nội binh

HLV Kim Sang-sik đã chủ động chia đội hình thành hai tổ đấu khác nhau để thử nghiệm. Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã thiết lập một thế trận pressing tầm cao đầy chủ động. Chỉ mất 2 phút để bảng tỷ số thay đổi, khi Việt Cường thực hiện cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc xa, khai thông thế bế tắc.

Điểm sáng lớn nhất trong hiệp thi đấu thứ nhất chính là tiền vệ Nguyễn Hai Long. Với khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và chọn vị trí thông minh, Hai Long đã liên tiếp ghi dấu ấn. Phút 31, anh nhân đôi cách biệt sau một pha xử lý kỹ thuật. Đến phút 39, từ đường kiến tạo dọn cỗ của Việt Cường, Hai Long hoàn tất cú đúp cá nhân, khép lại hiệp một với tỷ số 3-0 trong sự bất lực của hàng thủ Siheung FC.

Hiệp hai: Dấu ấn từ "làn gió mới" nhập tịch

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thực hiện thay đổi mang tính bước ngoặt khi tung cùng lúc Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc vào sân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam vận hành với 3 cầu thủ nhập tịch cùng lúc trên sân, sát cánh cùng các trụ cột lâu năm.

Sự khác biệt về thể chất và khả năng càn lướt của nhóm tân binh lập tức được cụ thể hóa. Phút 48, Đỗ Hoàng Hên nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ 4 phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Nguyễn Xuân Son thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh trước khi chuyền bóng thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp.

Dù đã dẫn trước với khoảng cách an toàn, đội tuyển Việt Nam vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Phút 83, Đình Bắc thể hiện tốc độ đáng nể khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 6-0.

Phân tích chiến thuật và triển vọng cho ASEAN Cup

Chiến thắng này mang lại nhiều thông tin giá trị cho Ban huấn luyện. Việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch không chỉ cải thiện khả năng tranh chấp trên không và sức mạnh trong các pha va chạm, mà còn mở ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Sự kết nối giữa Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cho thấy tiềm năng trở thành cặp bài trùng nguy hiểm trên hàng công.

Thống kê trận đấu Việt Nam Siheung FC Tỷ số 6 0 Bàn thắng hiệp 1 3 0 Bàn thắng hiệp 2 3 0

Theo lộ trình, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ tập luyện tại Incheon trước khi bước vào bài kiểm tra quan trọng hơn gặp Yongin FC (đang thi đấu tại K-League 2) vào ngày 8/7. Đây được dự báo là trận đấu có độ khó cao hơn, giúp HLV Kim Sang-sik rà soát kỹ lưỡng hệ thống phòng ngự trước khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.