Tuyển Việt Nam thắng hủy diệt 6-0 tại Hàn Quốc và bước chuyển mình của Nam Định HLV Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi tại Hàn Quốc với chiến thắng 6-0, trong khi đương kim vô địch V-League Nam Định gây bất ngờ với kế hoạch thanh lọc ngoại binh.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bắt đầu bằng một thông điệp mạnh mẽ. Trong trận giao hữu kín đầu tiên hướng tới mục tiêu ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vượt qua Siheung FC với tỷ số cách biệt 6-0. Đây không chỉ là một kết quả ấn tượng về mặt con số, mà còn là bài kiểm tra quan trọng về khả năng thích nghi và sự kết hợp giữa các nhân tố mới.

Phép thử nhân sự và dấu ấn của các cầu thủ nhập tịch

HLV Kim Sang-sik đã thể hiện rõ ý đồ rà soát lực lượng khi chia đội hình thành hai nhóm khác nhau cho mỗi hiệp đấu. Chiến lược này cho phép ông quan sát kỹ phong độ của từng cá nhân trong điều kiện thi đấu thực tế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhóm cầu thủ nhập tịch bao gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc trong hiệp hai.

Việc thử nghiệm các cầu thủ này bên cạnh bộ khung trụ cột cho thấy tham vọng làm mới lối chơi của chiến lược gia người Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất của các nhân tố nhập tịch và tư duy chiến thuật của dàn sao nội đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn trước đại diện đến từ K.League 3.

Tuyển Việt Nam thắng Siheung FC 6-0. Ảnh: VFF.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, dư luận Đông Nam Á vẫn có những cái nhìn đa chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Siheung FC chưa phải là đối trọng đủ mạnh để đánh giá chính xác đẳng cấp của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chuyên môn, đây là bước đệm tâm lý cần thiết để HLV Kim Sang-sik tinh chỉnh hệ thống trước khi bước vào những thử thách cam go hơn.

Nam Định FC: Nghịch lý giữa sự đầu tư và việc thanh lọc lực lượng

Tại đấu trường quốc nội, câu lạc bộ Nam Định đang thu hút sự chú ý bằng một kế hoạch cải tổ toàn diện. Dù sở hữu mặt cỏ được vinh danh là tốt nhất giải đấu, đội bóng thành Nam vẫn quyết định nâng cấp sân Thiên Trường. Đây là động thái cho thấy tham vọng vươn tầm chuyên nghiệp và tri ân sự cuồng nhiệt của khán giả địa phương.

Nam Định nâng cấp SVĐ, bổ sung lực lượng trước mùa bóng mới.

Tuy nhiên, gây bất ngờ hơn cả là quyết định chia tay hàng loạt ngoại binh. Có tới 5 cái tên bao gồm Brenner, Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks đã phải rời đội. Trong bối cảnh chỉ tập trung cho hai đấu trường là V.League và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, Nam Định đang ưu tiên sự tinh gọn và hiệu quả thay vì duy trì một lực lượng ngoại binh dày đặc nhưng thiếu sự bứt phá.

Sức trẻ từ Đồng Nai và sự thống trị của bóng đá nữ TP.HCM

Bên cạnh những chuyển động ở cấp độ đội tuyển và CLB chuyên nghiệp, bóng đá trẻ và bóng đá nữ cũng chứng kiến những cột mốc đáng nhớ:

Học viện Trường Tươi Đồng Nai: Ngay trong lần đầu tham dự VCK U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 tại Hải Phòng, đại diện từ TP.HCM đã gây sốc khi đánh bại Becamex TP.HCM 4-2 và hủy diệt T&T Nghệ An 5-0. Lối chơi rực lửa của các cầu thủ nhí Đồng Nai đang trở thành hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay.

Ngay trong lần đầu tham dự VCK U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 tại Hải Phòng, đại diện từ TP.HCM đã gây sốc khi đánh bại Becamex TP.HCM 4-2 và hủy diệt T&T Nghệ An 5-0. Lối chơi rực lửa của các cầu thủ nhí Đồng Nai đang trở thành hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay. CLB TP.HCM I: Tại giải nữ VĐQG, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn. Chiến thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Than khoáng sản Việt Nam ngay trên sân Cửa Ông không chỉ giúp họ duy trì mạch 4 trận toàn thắng mà còn gửi đi lời khẳng định về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Những diễn biến trong 24 giờ qua phác họa một bức tranh bóng đá Việt Nam đầy sôi động, từ những bước chạy đà của đội tuyển quốc gia cho đến sự chuyển mình mạnh mẽ của các câu lạc bộ và các tài năng trẻ.