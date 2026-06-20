Tuyển Việt Nam thay đổi diện mạo: Cuộc cách mạng nhân sự của HLV Kim Sang-sik Làn sóng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang giúp HLV Kim Sang-sik sở hữu đội hình tối ưu nhất, hứa hẹn tạo nên bước đột phá cho đội tuyển tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho ASEAN Cup 2026 với một diện mạo hoàn toàn mới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, lực lượng của "Những chiến binh Sao Vàng" không chỉ được trẻ hóa mà còn được nâng cấp đáng kể nhờ sự bùng nổ của làn sóng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

Những "mảnh ghép" nâng cấp chất lượng đội hình

Trong đợt tập trung lần này, chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu 3 gương mặt nhập tịch cùng 3 cầu thủ Việt kiều tài năng. Đáng chú ý, chiều sâu đội hình vẫn được duy trì ở mức rất cao ngay cả khi hai ngôi sao chủ chốt là Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh vắng mặt do lịch thi đấu cấp câu lạc bộ. Tờ Siamsport của Thái Lan thậm chí nhận định rằng đội hình hiện tại của Việt Nam đã mạnh hơn hẳn so với thời điểm họ đăng quang ngôi vô địch cách đây hai năm.

Tài Lộc mới nhập tịch thành công.

Tại vị trí khung gỗ, Lê Giang Patrik đang nổi lên như một sự lựa chọn hàng đầu. Với phong độ ổn định và sự toàn diện đã được chứng minh qua hai mùa giải V-League gần nhất, Patrik được giới chuyên môn đánh giá có phần nhỉnh hơn về khả năng phản xạ và chỉ huy hàng thủ so với cả Nguyễn Filip lẫn Đặng Văn Lâm.

Trên hàng công, sự hiện diện của Nguyễn Tài Lộc (Geovane) mang đến giải pháp đột biến cho HLV Kim Sang-sik. Tiền đạo này đang là trụ cột không thể thay thế tại Ninh Bình FC với hiệu suất săn bàn ấn tượng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Tài Lộc và bản năng sát thủ của Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ tạo nên một hàng công đa dạng cho đội tuyển.

Khoa Ngô và chiến lược trẻ hóa của HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, ban huấn luyện cũng đặt niềm tin lớn vào những nhân tố trẻ, tiêu biểu là Khoa Ngô. Cầu thủ sinh năm 2006 này đã lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik ngay từ khi rời Australia để trở về thi đấu tại V-League.

Khoa Ngô là làn gió mới cho tuyển Việt Nam.

Điểm mạnh của Khoa Ngô nằm ở tốc độ quãng ngắn ấn tượng và tư duy chơi bóng hiện đại. Khả năng hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá nội giúp cầu thủ này trở thành phương án dự phòng chiến lược, sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở những thời điểm quyết định của trận đấu.

Nhìn lại hành trình 15 năm thay đổi tư duy

Để có được một đội tuyển có tư duy mở cửa và chuyên nghiệp như hiện tại, bóng đá Việt Nam đã trải qua một hành trình dài sàng lọc. Hơn 15 năm trước, những thử nghiệm đầu tiên với các ngoại binh nhập tịch như Kesley Alves, Đinh Hoàng La hay Đinh Hoàng Max dù mang lại hy vọng nhưng đóng góp thực tế còn hạn chế. Điều này từng khiến bóng đá nước nhà quay lại tập trung hoàn toàn vào nguồn lực nội binh.

Chiến lược xây dựng nền móng từ bóng đá trẻ đã gặt hái quả ngọt với lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai-JMG như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Tuy nhiên, khi vươn ra biển lớn châu lục hoặc hướng tới giấc mơ World Cup, giới chuyên môn nhận thấy đội tuyển vẫn cần thêm những nguồn lực đặc biệt để bứt phá.

Kế hoạch thu hút nguồn lực Việt kiều bắt đầu được đẩy mạnh từ thời HLV Park Hang-seo với sự tỏa sáng của Đặng Văn Lâm giai đoạn 2018-2019. Sau đó, HLV Philippe Troussier tiếp nối bằng việc nhập tịch thành công cho thủ môn đẳng cấp châu Âu Nguyễn Filip. Tất cả những giai đoạn này đã tạo bệ phóng vững chắc để làn sóng nhập tịch hiện tại bùng nổ, giúp HLV Kim Sang-sik có trong tay những quân bài tốt nhất cho mục tiêu chinh phục ASEAN Cup 2026.