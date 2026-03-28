Tuyển Việt Nam thiết lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp và dấu ấn Đỗ Hoàng Hên Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào lịch sử bóng đá khu vực, đồng thời chứng kiến màn ra mắt đầy hứa hẹn của tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Đội tuyển Việt Nam vừa chính thức thiết lập một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì mạch thăng hoa mà còn mở ra những hy vọng mới từ các nhân tố nhập tịch trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Cột mốc 12 trận thắng vô tiền khoáng hậu

Thắng lợi trước Bangladesh đã giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi trận toàn thắng liên tiếp lên con số 12, phá vỡ kỷ lục 9 trận thắng trước đó do Indonesia và Thái Lan nắm giữ tại khu vực. Đây là minh chứng rõ nét cho sự ổn định dưới triều đại HLV Kim Sang-sik.

Trong hành trình ấn tượng này, hàng công của "Những chiến binh sao vàng" đã ghi tổng cộng 34 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự chỉ để lọt lưới 6 lần. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tích lũy thêm 2,38 điểm, tiếp tục củng cố vị trí 103 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây được xem là bước đệm tâm lý hoàn hảo trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại đấu trường châu lục.

Đỗ Hoàng Hên và sự thừa nhận từ FIFA

Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất trong trận đấu vừa qua chính là màn ra mắt của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Dù chỉ thi đấu trong 45 phút hiệp một, cầu thủ gốc Brazil đã để lại dấu ấn đậm nét bằng khả năng điều tiết lối chơi và sự cơ động trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang-sik.

Hoàng Hên ra mắt tích cực.

Đồng đội Nguyễn Hoàng Đức đã dành nhiều lời khen ngợi cho tân binh này: "Hoàng Hên là cầu thủ chất lượng, đã khẳng định được năng lực ở môi trường bóng đá Việt Nam. Có Hên trên sân, chúng tôi tự tin hơn hẳn". Không chỉ truyền thông trong nước, trang FIFA World Cup cũng đã đăng tải hình ảnh tiền vệ này hát quốc ca Việt Nam với dòng chú thích "Hên 9", cho thấy sức hút quốc tế từ màn ra mắt này.

Cảnh báo về thể trạng của Nguyễn Xuân Son

Trái ngược với sự bắt nhịp nhanh chóng của Đỗ Hoàng Hên, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang khiến ban huấn luyện lo lắng về vấn đề thể lực. Sau quãng thời gian điều trị chấn thương cơ đùi, chân sút này vẫn chưa đạt được trạng thái vận động lý tưởng.

Xuân Son đang tăng cân.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh đội ngũ y tế đang phải theo dõi sát sao cân nặng và cường độ thi đấu của Xuân Son. Việc chưa đạt thể trạng tốt nhất khiến tầm hoạt động của anh bị hạn chế đáng kể, buộc ban huấn luyện phải có những tính toán thận trọng hơn cho các trận đấu chính thức sắp tới.

Toan tính cho đại chiến Malaysia tại Thiên Trường

Bên cạnh những thử nghiệm nhân sự, đội tuyển Việt Nam đang dồn toàn lực cho cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường. Chuyên gia bóng đá Quang Tùng nhận định, dù đối thủ từng gặp nhiều biến động nhưng chính những cú sốc trong quá khứ có thể khiến Malaysia chơi với quyết tâm cao nhất.

U23 Việt Nam quyết đấu Thái Lan và món quà từ thầy Park

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng đang sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan tại giải giao hữu ở Trung Quốc. Dù đối đầu với lực lượng dạn dày kinh nghiệm của kình địch khu vực, ông Vinh khẳng định mục tiêu của đội vẫn là giành chiến thắng với tinh thần cao nhất.

Ngoài sân cỏ, không khí bóng đá Việt Nam thêm phần ấm áp khi cựu HLV Park Hang-seo gửi tặng Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chiếc áo đấu của ngôi sao Son Heung-min. Đây được xem là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các trụ cột hàng thủ trong quá trình phục hồi và trở lại thi đấu đỉnh cao.