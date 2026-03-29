Tuyển Việt Nam thiết lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp và thông tin mới từ Xuân Son Sau chiến thắng trước Bangladesh, tuyển Việt Nam chính thức sở hữu chuỗi thắng dài nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, Xuân Son khẳng định đạt 100% thể lực cho trận gặp Malaysia.

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy không chỉ là một trận thắng giao hữu đơn thuần, mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Với kết quả này, "Những chiến binh sao vàng" đã chính thức thiết lập kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp, một thành tích chưa từng có đối với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực Đông Nam Á.

Sức mạnh của đội tuyển được thể hiện qua những thông số cực kỳ ấn tượng: ghi tới 34 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 lần trong suốt chuỗi trận thăng hoa này. Ngay cả những thế lực như Thái Lan hay Indonesia cũng chỉ từng chạm đến con số 9 trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Xuân Son sẵn sàng bùng nổ, Khuất Văn Khang gặp chấn thương

Bên cạnh niềm vui về kỷ lục, người hâm mộ cũng nhận được tin vui từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút này khẳng định đã hồi phục hoàn toàn và đang đạt 100% thể lực để sẵn sàng ghi bàn trong trận tiếp đón đối thủ Malaysia sắp tới tại sân Thiên Trường.

Xuân Son chưa đạt phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam cũng có những điểm đáng lo ngại. Trong buổi tập chiều ngày 28/3, tiền vệ Khuất Văn Khang đã phải tập riêng và chườm đá mắt cá chân phải dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ. Đây là tổn thất không nhỏ nếu tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel không kịp bình phục cho các trận đấu tới.

Đáng chú ý, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 3-0 vừa qua. Sau trận đấu, anh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến CLB chủ quản Hà Nội FC và bầu Hiển vì đã hỗ trợ anh biến giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam trở thành sự thật.

U23 Việt Nam dừng bước tại giải giao hữu CFA Team China

Trái ngược với đà thăng hoa của đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải giao hữu CFA Team China 2026 sau thất bại sát nút 0-1 trước U23 Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở phút đầu tiên do công của Jehhanafee Mamah sau một tình huống bóng đập chân hậu vệ đổi hướng.

U23 Việt Nam thua sát nút Thái Lan.

Sau 2 lượt trận (hòa Triều Tiên và thua Thái Lan), U23 Việt Nam hiện đang xếp cuối bảng. Dù không còn mục tiêu vô địch, trận đấu cuối cùng gặp U23 Trung Quốc vào ngày 31/3 vẫn mang tính chất quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và cọ xát quốc tế.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi các học trò tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Việt Nam. Nhìn chung, kết quả này phản ánh đúng cục diện bảng đấu khi U23 Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm.