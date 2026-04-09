Tuyển Việt Nam thiết lập kỷ lục 13 trận thắng: Báo Thái Lan nể phục Kim Sang Sik Với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp vô tiền khoáng hậu, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong lịch sử với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, một cột mốc được truyền thông khu vực đánh giá là vô tiền khoáng hậu. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế số một của "Những chiến binh sao vàng" tại Đông Nam Á mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ châu lục trước thềm Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi phong độ đầy ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Sức mạnh tuyệt đối và hành trình chinh phục kỷ lục

Tờ Thai Live của Thái Lan mới đây đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo phân tích của giới chuyên môn quốc tế, chuỗi thăng hoa này bắt đầu từ chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2024. Kể từ đó, tuyển Việt Nam duy trì một sự ổn định đáng kinh ngạc về cả lối chơi lẫn kết quả.

Trong hành trình này, đội quân áo đỏ đã lần lượt vượt qua những đối thủ đầy duyên nợ như Singapore và Thái Lan ở cả hai lượt trận bán kết và chung kết khu vực. Đáng chú ý hơn, sức mạnh của tuyển Việt Nam còn được duy trì tại vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng trước Malaysia, Lào và Nepal. Bên cạnh đó là các chiến thắng thuyết phục trong các trận giao hữu quốc tế trước Campuchia và Bangladesh.

Vượt xa di sản của HLV Park Hang Seo

Khi đặt lên bàn cân so sánh, thành tích hiện tại của HLV Kim Sang Sik đã vượt xa những cột mốc huy hoàng nhất trong quá khứ. Ngay cả dưới triều đại thành công của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam cũng chỉ đạt được tối đa 6 chiến thắng liên tiếp. Nhìn rộng ra bình diện Đông Nam Á, các thế lực như Thái Lan, Indonesia hay Singapore cũng chỉ từng chạm ngưỡng 9 trận thắng liên tục.

Sự áp đảo này cho thấy hệ thống chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng có tính ổn định và chiều sâu vượt trội. Việc duy trì được sự tập trung và phong độ cao qua nhiều giải đấu khác nhau, từ AFF Cup đến vòng loại châu lục, là minh chứng cho năng lực quản trị nhân sự và đọc trận đấu xuất sắc của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tương lai hứa hẹn tại đấu trường châu lục

Thai Live nhận định rằng kỷ lục này hoàn toàn có thể được nối dài trong thời gian tới. Với lịch thi đấu sắp tới tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ. Đây được coi là bước chạy đà hoàn hảo để toàn đội hướng tới sân chơi lớn nhất châu lục là Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.

Bên cạnh những con số thống kê thuần túy, chuỗi 13 chiến thắng này đã xây dựng một niềm tin vững chắc cho người hâm mộ và chính các cầu thủ. Sự hiệu quả trong hệ thống chiến thuật kết hợp với tinh thần chiến đấu bền bỉ đang biến đội tuyển Việt Nam thành một khối gắn kết, sẵn sàng thách thức những mục tiêu cao hơn trên bản đồ bóng đá châu Á.