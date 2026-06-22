Tuyển Việt Nam thiếu quân xanh cho ASEAN Cup và biến động ngoại binh tại V-League Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán cọ xát trước thềm giải vô địch Đông Nam Á, trong khi thị trường chuyển nhượng V-League chứng kiến làn sóng thanh lý ngoại binh rầm rộ.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày biến động từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến thị trường chuyển nhượng câu lạc bộ. Trong khi tuyển Việt Nam gặp khó trong việc tìm kiếm đối thủ cọ xát chất lượng, các đội bóng tại V-League đang thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng ngoại binh quy mô lớn để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tuyển Việt Nam và bài toán chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Lộ trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính hiệu quả. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nhưng đáng chú ý là đội tuyển chỉ có duy nhất một trận giao hữu quốc tế với Myanmar.

Việc thiếu hụt các đối thủ "quân xanh" chất lượng cao là một thách thức không nhỏ. Trong bóng đá hiện đại, các trận giao hữu không chỉ là nơi thử nghiệm nhân sự mà còn là dịp để vận hành các khối đội hình dưới áp lực thực tế. Tuy nhiên, ở góc độ tích cực, việc ít thi đấu công khai có thể giúp HLV Kim Sang-sik bảo mật tối đa các phương án chiến thuật và bộ khung nhân sự mới đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuyển Việt Nam chỉ có một trận giao hữu với Myanmar trước thềm ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt đáng tiếc của Jason Quang Vinh

Dù đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CAHN, hậu vệ Jason Quang Vinh (Cao Pendant Quang Vinh) đã không có tên trong danh sách tập trung tháng 6. Đây được xem là một quyết định thuần túy về chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Quang Vinh cho biết anh hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của ban huấn luyện và sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu tại AFC Champions League Elite cùng câu lạc bộ vào tháng 8 tới. Sự vắng mặt này để lại khoảng trống nhất định bên hành lang cánh, nơi tuyển Việt Nam đang cần thêm những phương án đột biến.

Thử thách cực đại tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno

Một thông tin đáng lo ngại khác cho tuyển Việt Nam là Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã xác nhận chọn sân vận động Gelora Bung Karno làm nơi tiếp đón thầy trò HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026. Với sức chứa hơn 77.000 khán giả và áp lực khủng khiếp từ các khán đài, đây thực sự là một bài kiểm tra bản lĩnh thép.

Kết hợp với dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, Indonesia đang cho thấy tham vọng thống trị khu vực. Đối với tuyển Việt Nam, việc phải thi đấu tại Jakarta luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý chiến trước khi bàn đến các yếu tố chuyên môn trên sân cỏ.

Biến động nhân sự tại V-League: Làn sóng thanh lý ngoại binh

Thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 đang chứng kiến những động thái quyết liệt từ các đội bóng lớn sau một mùa giải không như ý. Đáng chú ý nhất là câu lạc bộ Nam Định khi đội bóng này quyết định chia tay tới 7 ngoại binh cùng lúc.

Không đứng ngoài cuộc đua tái cấu trúc, các câu lạc bộ Hà Nội và Ninh Bình cũng đã thanh lý hợp đồng với các nhóm cầu thủ Brazil. Động thái này cho thấy một xu hướng mới: các đội bóng đang ưu tiên tinh gọn quỹ lương và tìm kiếm những ngoại binh có sự tương thích cao hơn với hệ thống chiến thuật, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay giá trị chuyển nhượng cao.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Những cơn mưa bàn thắng

Trong khi bóng đá nam đang ở giai đoạn chuyển giao, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đã chính thức khởi tranh với sự áp đảo của các ứng cử viên vô địch. TP.HCM I và Hà Nội I đều khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong ngày ra quân.

Trận đấu Kết quả TP.HCM I - TP.HCM II 5-0 Hà Nội I - Hà Nội II 5-1 Thái Nguyên T&T - Phong Phú Hà Nam 1-1

Kết quả này giúp TP.HCM I tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại, thiết lập cuộc đua song mã quen thuộc với đại diện đến từ Hà Nội ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Khủng hoảng tại Malaysia và nỗi nhớ HLV Park Hang-seo

Tại khu vực, bóng đá Malaysia đang rơi vào tình trạng bất ổn sau khi Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) sa thải HLV Peter Cklamovski. Sự thiếu định hướng trong việc xây dựng bản sắc lối chơi khiến dư luận Malaysia một lần nữa nhắc về HLV Park Hang-seo.

FAM từng muốn bổ nhiệm ông Park trong quá khứ.

Thực tế cho thấy, FAM từng có ý định tiếp cận chiến lược gia người Hàn Quốc trong quá khứ nhưng bất thành. Sự khủng hoảng hiện tại của tuyển Malaysia là minh chứng cho việc thiếu một kiến trúc sư trưởng có khả năng xây dựng nền móng vững chắc như cách ông Park từng làm với bóng đá Việt Nam.

Cuối cùng, một hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam những ngày qua là sự xuất hiện của bầu Đức tại lễ cưới của các cầu thủ lứa U19 HAGL như Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường. Ở tuổi 30, những ngôi sao của học viện khóa một đã trưởng thành, nhưng sợi dây tình cảm với người thầy, người cha tinh thần vẫn là giá trị nhân văn bền vững của bóng đá nội.