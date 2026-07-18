Tuyển Việt Nam trở lại Mỹ Đình tại AFF Cup 2026 và bước ngoặt của Phan Văn Đức Đội tuyển Việt Nam chính thức chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà tại AFF Cup 2026, trong khi tiền vệ Phan Văn Đức gia nhập Công an TP.HCM để tìm lại phong độ đỉnh cao.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra quyết định quan trọng khi xác nhận sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026. Đây không chỉ là thông tin mang tính thủ tục, mà còn là sự trở lại đầy ý nghĩa sau gần hai năm đội tuyển phải luân chuyển qua nhiều địa điểm thi đấu khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình là sân nhà tại AFF Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sân Mỹ Đình: Điểm tựa tinh thần cho HLV Kim Sang-sik

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho các học trò của HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực lấy lại vị thế tại khu vực, việc có một "thánh địa" ổn định giúp ban huấn luyện chủ động hơn trong khâu chuẩn bị chiến thuật và làm quen với áp lực từ khán giả nhà.

Bên cạnh tin vui về sân bãi, thị trường chuyển nhượng bóng đá nội cũng đang rung chuyển với thương vụ mang tên Phan Văn Đức. Tiền vệ tài hoa này đã chính thức rời Công an Hà Nội để gia nhập Công an TP.HCM theo dạng cho mượn, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

Phan Văn Đức chuyển tới Công an TP.HCM theo dạng cho mượn. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cơ hội tái sinh của Phan Văn Đức

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương đứt dây chằng và đánh mất vị trí chính thức trong đội hình đầy sao của đội bóng thủ đô, việc chuyển đến TP.HCM được xem là bước đi chiến lược của Văn Đức. Tại môi trường mới, cầu thủ từng tỏa sáng rực rỡ tại Thường Châu 2018 hy vọng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn để tìm lại cảm giác bóng và phong độ đỉnh cao nhất.

Trong khi đó, biến động nhân sự cũng đang diễn ra tại Hà Tĩnh khi tiền vệ Việt kiều Viktor Lê có nguy cơ rời đi. Điểm đến tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2003 được cho là Công an Hà Nội hoặc PVF - CAND, những môi trường đầy tham vọng và khắc nghiệt hơn.

Nỗi lo của Malaysia và bước tiến của Indonesia

Ở bình diện khu vực, đội tuyển Malaysia vừa nhận tin không vui khi ngôi sao nhập tịch Richard Chin không thể tham dự AFF Cup 2026. Câu lạc bộ chủ quản Ross County (Scotland) đã từ chối nhả người do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days và họ cần tiền vệ này cho các mục tiêu chuyên môn tại giải quốc nội.

Ngược lại, bóng đá Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế khi trung vệ trụ cột Elkan Baggott chính thức gia nhập Millwall FC tại giải Hạng Nhất Anh (Championship). Với chiều cao ấn tượng và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều câu lạc bộ tại xứ sở sương mù, Baggott hứa hẹn sẽ là chốt chặn tin cậy, đồng thời nâng tầm hình ảnh cầu thủ Đông Nam Á tại châu Âu.