Tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA: Bước tiến thần kỳ dưới thời HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc lên vị trí 99 thế giới, dẫn đầu đà thăng tiến toàn cầu trong tháng 3/2026 và thiết lập chuỗi kỷ lục ấn tượng dưới quyền HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa ghi dấu cột mốc lịch sử khi chính thức quay trở lại nhóm 100 đội bóng mạnh nhất hành tinh trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2026. Với bước nhảy vọt 9 bậc từ vị trí 108 lên 99 thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik trở thành đội tuyển có mức tăng trưởng thứ hạng mạnh mẽ nhất toàn cầu trong tháng qua.

Sự lột xác ngoạn mục sau hai năm xây dựng

Thành tựu này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của "Những chiến binh sao vàng" sau giai đoạn khó khăn vào cuối năm 2024. Kể từ khi HLV Kim Sang Sik tiếp quản vị trí ghế nóng vào tháng 5/2024, bóng đá Việt Nam đã trải qua một hành trình phục hồi thần tốc. Từ vị trí thứ 116 và có thời điểm chạm đáy ở hạng 119 vào tháng 10/2024, đội tuyển đã thăng tiến tổng cộng 20 bậc chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Việt Nam đang đứng thứ 99 trên BXH của FIFA.

Tờ Daum của Hàn Quốc nhận định bước tiến này không phải là sự bộc phát nhất thời mà là kết quả của một quá trình phát triển bền vững. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã định hình lại lối chơi, kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của thế hệ mới, tạo nên một tập thể gắn kết và đầy bản lĩnh.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Đông Nam Á

Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam không chỉ cải thiện về mặt thứ hạng mà còn xác lập những thống kê chuyên môn chưa từng có. Đội tuyển hiện đang nắm giữ chuỗi 13 trận toàn thắng liên tiếp - một kỷ lục mới của bóng đá Đông Nam Á. Rộng hơn, Việt Nam đang duy trì mạch 17 trận bất bại trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế thống trị tại khu vực.

Trong năm qua, bảng thành tích của bóng đá Việt Nam liên tục được lấp đầy bởi những danh hiệu quan trọng:

Vô địch AFF Cup: Khẳng định vị thế số một khu vực.

Khẳng định vị thế số một khu vực. U23 Đông Nam Á và SEA Games: Cho thấy chiều sâu lực lượng kế cận xuất sắc.

Cho thấy chiều sâu lực lượng kế cận xuất sắc. Asian Cup 2027: Giành vé tham dự vòng chung kết với thành tích toàn thắng tuyệt đối tại vòng loại.

Hướng tới những mục tiêu tầm châu lục

Dù đạt được những bước tiến thần kỳ, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra thận trọng khi khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu. Ông nhấn mạnh sự vinh dự khi được đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho các mục tiêu xa hơn. Trước mắt, đội tuyển sẽ hướng trọng tâm vào hai giải đấu lớn trong năm 2026 là AFF Cup (tháng 7-8) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10).

Việc trở lại top 100 thế giới không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số mà còn giúp đội tuyển Việt Nam thuận lợi hơn trong việc phân loại hạt giống tại các giải đấu chính thức của AFC và FIFA trong tương lai. Sự công nhận từ truyền thông quốc tế và những con số thống kê ấn tượng đang biến Việt Nam trở thành một thế lực đáng gờm trên bản đồ bóng đá châu Á.