Tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của HLV Kim Sang Sik Sau khi tăng vọt 9 bậc để vươn lên vị trí 99 thế giới, đội tuyển Việt Nam nhận mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc nhờ phong độ hủy diệt và chuỗi 13 trận thắng liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vừa ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phục hưng dưới triều đại HLV Kim Sang Sik. Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), "Những chiến binh sao vàng" đã chính thức trở lại top 100 thế giới, tạo nên một cơn sốt truyền thông không chỉ tại quốc nội mà còn ở quê hương của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Bước nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng thế giới

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 3, đội tuyển Việt Nam là cái tên gây bất ngờ lớn nhất toàn cầu. Với việc tăng vọt 9 bậc (từ vị trí 108 lên 99), Việt Nam đã giành lại vị thế trong nhóm 100 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đây là thành quả của chuỗi phong độ ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027 và các trận giao hữu quốc tế chính thức.

ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

Tờ Daum, một trong những cơ quan thông tấn danh tiếng của Hàn Quốc, đã dành những lời có cánh cho thành tích này. Theo phân tích của Daum, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng thăng hạng mạnh mẽ nhất thế giới trong tháng qua. Tờ báo này nhấn mạnh rằng đây không phải là một sự may mắn nhất thời mà là kết quả của một quá trình phát triển ổn định và bền vững kể từ khi ông Kim ngồi vào chiếc ghế nóng.

Từ đáy thất vọng đến đỉnh cao khu vực

Nhìn lại biểu đồ phát triển của tuyển Việt Nam trong một năm qua, giới chuyên môn không khỏi kinh ngạc. Vào tháng 10/2024, đội bóng từng rơi xuống vị trí thứ 119 thế giới - mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, HLV Kim Sang Sik đã thực hiện một cuộc cách mạng về cả nhân sự lẫn lối chơi, giúp đội bóng tăng tới 20 bậc chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh thứ hạng, các chỉ số chuyên môn dưới thời ông Kim cũng cực kỳ ấn tượng. Đội tuyển Việt Nam đã thiết lập mạch 17 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, đội bóng đang sở hữu kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp – con số dài nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Sự ổn định này giúp Việt Nam duy trì vị thế thống trị khu vực một cách thuyết phục.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của chiến lược gia Hàn Quốc

HLV Kim Sang Sik không chỉ mang lại những con số thống kê khô khan mà còn cụ thể hóa bằng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Trong vòng một năm, ông đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành "cú ăn ba" tại Đông Nam Á, bao gồm: AFF Cup, giải vô địch U23 Đông Nam Á và Huy chương vàng SEA Games. Việc toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027 để giành vé sớm vào vòng chung kết là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội về đẳng cấp.

Thay vì ngủ quên trên chiến thắng, chiến lược gia 48 tuổi vẫn giữ thái độ vô cùng chừng mực. Chia sẻ trước truyền thông về chuỗi thành tích xuất sắc này, ông Kim Sang Sik khẳng định: "Tôi rất biết ơn và vinh dự khi đạt được thành tích này. Đây là kết quả từ nỗ lực chung của toàn thể cầu thủ và nhân viên đội bóng. Tôi sẽ không hài lòng với hiện tại và muốn hướng tới tương lai với những mục tiêu cao hơn."

Thách thức lớn trong năm 2026

Dù đang ở trên đỉnh cao, "Những chiến binh sao vàng" vẫn đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và đầy thử thách trong năm 2026. Trọng tâm của đội bóng sẽ là hai đấu trường lớn của khu vực: AFF Cup (diễn ra vào tháng 7 và tháng 8) cùng FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và tháng 10). Với phong độ "hủy diệt" như hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào những cột mốc chấn động tiếp theo.

Có thể thấy, với nền tảng vững chắc và tinh thần đang lên cao, bóng đá Việt Nam đang tự tin hướng tới những mục tiêu xa hơn, không chỉ là duy trì vị trí trong top 100 mà còn là áp sát những thứ hạng cao hơn trên bản đồ bóng đá châu lục.