Tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore: Cơn sốt Mỹ Đình và bài toán bản quyền 3 triệu USD Khán giả đối mặt nguy cơ 'trắng sóng' FIFA ASEAN Cup 2026 do giá bản quyền lên tới 3 triệu USD, trong khi HLV Kim Sang-sik quyết tâm hạ Singapore tại Mỹ Đình.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước những cột mốc đáng chú ý cả ở khía cạnh thương mại lẫn chuyên môn. Sự xuất hiện của FIFA trong khâu quản lý giải đấu khu vực không chỉ nâng tầm quỹ tiền thưởng lên mức kỷ lục mà còn đẩy giá trị bản quyền truyền hình lên cao chưa từng có. Bất chấp những rào cản tài chính từ hậu trường, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang tập trung tối đa cho cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt với Singapore tại chảo lửa Mỹ Đình.

Nguy cơ trắng sóng FIFA ASEAN Cup 2026 vì mức giá bản quyền 3 triệu USD

Khán giả trong nước đang đối mặt với kịch bản không thể theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình nội địa. Mức giá bản quyền 20 trận đấu do đơn vị phân phối của FIFA đưa ra đã chạm mốc 3 triệu USD (tương đương khoảng 78 tỷ đồng). Đây là con số khổng lồ khiến bài toán cân đối thu chi và hoàn vốn của các nhà đài rơi vào bế tắc, dù nhiều doanh nghiệp đã tham gia đàm phán nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 đang có giá rất cao. (Ảnh: FIFA)

Việc mức giá bản quyền tăng vọt gắn liền với quy mô chuẩn hóa từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới. FIFA ASEAN Cup được vận hành hoàn toàn tách biệt so với giải đấu truyền thống, đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về mặt tài chính. Đội vô địch Division 1 sẽ nhận khoản tiền thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng), gấp 3 lần mức 300.000 USD mà AFF từng trao cho tuyển Việt Nam vào năm 2024. Ngoài ra, mỗi đội tham dự được đảm bảo 125.000 USD phí hỗ trợ, cùng các khoản thưởng cho từng trận thắng hoặc hòa, đưa tổng quỹ thưởng toàn giải vượt mốc 4 triệu USD.

HLV Kim Sang-sik và bài toán hạ gục Singapore tại Mỹ Đình

Trở lại sân vận động Mỹ Đình sau gần hai năm vắng bóng, đội tuyển Việt Nam mang tới sự háo hức lớn cho người hâm mộ. Đáng chú ý, 11 tuyển thủ sẽ có lần đầu tiên trải nghiệm không khí giải đấu khu vực trên mặt cỏ này, trong đó tâm điểm là bộ ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Dù đã chứng minh giá trị tại V-League, áp lực và vinh dự khi khoác áo quốc gia tại Mỹ Đình vẫn là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng đối với họ.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Singapore. (Ảnh: VFF)

Cuộc chạm trán Singapore mang tính chất quyết định tới cục diện bảng A. Đối thủ hiện nắm đỉnh bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tạo khoảng cách 3 điểm với Việt Nam và Indonesia. Dù truyền thông quốc tế như ESPN nhận định một kết quả hòa đã là thành công lớn cho Singapore — đội bóng chưa từng thắng Việt Nam từ năm 1998 — HLV Gavin Lee cùng chân sút Ilhan Fandi vẫn công khai mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đáp lại quyết tâm của đối thủ, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao độ để giải quyết chướng ngại Singapore trước khi bước vào trận đại chiến tiếp theo với Indonesia. Sự tự tin của tuyển Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ truyền thông và CĐV khu vực, khi đông đảo người hâm mộ Indonesia dự đoán chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội chủ sân Mỹ Đình.