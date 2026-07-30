Tuyển Việt Nam trước khúc cua ASEAN Cup 2026: Bài kiểm tra bản lĩnh trước Singapore và Indonesia Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026 với hai trận đại chiến then chốt gặp Singapore và Indonesia.

Màn hủy diệt Timor Leste 7-0 tại Chonburi chỉ là khúc dạo đầu thuận lợi. Sau quãng nghỉ kéo dài một tuần để tích lũy năng lượng, hành trình bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam mới chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với thử thách cực đại về cả thể lực lẫn bản lĩnh chiến thuật.

Việt Nam đối diện 2 thử thách khó là Singapore và Indonesia.

Mật độ thi đấu dày đặc và bài toán phân phối sức mạnh

Thách thức lớn nhất đối với ban huấn luyện nằm ở lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt: 7 trận đấu trong vỏn vẹn 27 ngày nếu tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết. Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu trực tiếp phân định ngôi đầu bảng A sẽ diễn ra với mật độ chỉ cách nhau 3 ngày.

Cụ thể, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 31/07, trước khi di chuyển sang Indonesia để làm khách trên sân vận động Pakansari vào 20h30 ngày 03/08. Việc phải di chuyển liên tục cùng khoảng thời gian hồi phục ngắn đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có những tính toán xoay tua đội hình thật sự khoa học.

Sức mạnh từ chiều sâu đội hình và điểm tựa lịch sử

Bên cạnh thắng lợi cách biệt ở trận ra quân với các bàn thắng của Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải cùng cú hat-trick ấn tượng từ Đình Bắc, điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam lúc này là chiều sâu lực lượng. Sự kết hợp giữa bộ khung dày dặn kinh nghiệm từng chinh chiến tại vòng loại World Cup, 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng dàn tài năng trẻ đang tạo nên sự cân bằng đáng kể.

Đình Bắc cần thể hiện bản lĩnh ở 2 trận đấu tới.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, tuyển Việt Nam đã duy trì chuỗi 26 trận bất bại tại vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á suốt 14 năm qua. Cột mốc này phản ánh khả năng tính toán rơi phong độ cực tốt của đội bóng qua nhiều thời kỳ huấn luyện viên.

Đối diện áp lực từ những đối thủ trực tiếp

Tuy nhiên, bức tranh tại bảng A không hoàn toàn đơn giản. Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee đang nắm lợi thế tâm lý lớn với 6 điểm tuyệt đối sau các lượt trận đầu. Trong khi đó, Indonesia sở hữu lực lượng vượt trội về thể hình và thể lực nhờ dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan và Úc.

Khác với Việt Nam chủ yếu thi đấu với các đội bóng trong khu vực trong 2 năm qua, Indonesia đã trải qua chuỗi trận va đập chất lượng cao trước các đại diện hàng đầu châu lục như Nhật Bản hay Úc tại vòng loại World Cup. Việc đối đầu với những đối thủ có lối chơi va chạm và giàu thể lực sẽ là bài kiểm tra gắt gao nhất cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.