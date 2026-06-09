Tuyển Việt Nam trước nguy cơ rời top 100 FIFA và cục diện kịch tính bóng đá nội Trong khi đội tuyển quốc gia đối mặt áp lực thứ hạng FIFA, sân chơi quốc nội chứng kiến cột mốc lịch sử của CLB Hà Nội và sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Thể Công Viettel.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao với nhiều biến động quan trọng cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Trong khi kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc thay vì thi đấu giao hữu khiến thứ hạng FIFA của tuyển Việt Nam bị đe dọa, thì tại giải quốc nội, cục diện V.League 2025/26 đã chính thức ngã ngũ với những bất ngờ lớn.

Áp lực thứ hạng FIFA của Đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 99 với 1232,82 điểm, nhưng vị thế này đang lung lay dữ dội. Do không tham gia các trận giao hữu chính thức trong dịp FIFA Days tháng 6/2026 để tập trung cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đoàn quân áo đỏ đứng trước nguy cơ lớn bị văng khỏi top 100.

Việt Nam không thi đấu ở dịp FIFA Days tháng 6.

Các đối thủ trực tiếp như Tajikistan, Mozambique và Trinidad & Tobago đang ráo riết thi đấu để tích lũy điểm số. Nếu những đội bóng này đạt kết quả thuận lợi, "Chiến binh Sao vàng" chắc chắn sẽ bị tụt hạng. Hy vọng cứu vãn thứ hạng và niềm tin nơi người hâm mộ hiện đổ dồn vào ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7 tới.

V.League 2025/26: Thể Công Viettel thăng hoa, CLB Hà Nội thoái trào

Mùa giải V.League 2025/26 vừa kết thúc với những thái cực đối lập. Thể Công Viettel đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch CAHN với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Hoàng Minh. Chiến thắng này không chỉ mang về ngôi Á quân cùng số tiền thưởng 3 tỷ đồng mà còn giúp thầy trò HLV Velizar Popov giành quyền tham dự AFC Champions League Two sau 4 năm chờ đợi.

Ngược lại, CLB Hà Nội vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) vừa phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã trên sân cỏ. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam văng khỏi top 3 V.League khi cán đích ở vị trí thứ 4. Dù có sự xuất hiện của HLV Harry Kewell và nhân tố mới Đỗ Hoàng Hên, sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện đã khiến đội bóng Thủ đô trắng tay ở mùa giải này.

Kịch tính giải U19 Đông Nam Á và cuộc chiến Play-off

Tại sân chơi trẻ, U19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội mong manh để lọt vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026. Việc U19 Thái Lan lội ngược dòng hạ U19 Malaysia 3-2 đã gián tiếp mở ra cánh cửa đi tiếp cho Việt Nam ở vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Tuy nhiên, hành trình của lứa cầu thủ trẻ vẫn để lại nhiều tranh cãi sau trận thua 1-2 trước chủ nhà Indonesia, nơi trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy đã bị xô ngã trong một tình huống hỗn loạn cuối trận.

PVF-CAND sẽ gặp Bắc Ninh trong trận quan trọng nhất mùa giải.

Tâm điểm cuối cùng của bóng đá nội trong tháng 6 sẽ là trận play-off tranh suất dự V.League 2026/27. Sau màn trình diễn quả cảm trước Sông Lam Nghệ An, CLB PVF-CAND của tiền vệ Xuân Bắc sẽ đối đầu với Bắc Ninh FC vào ngày 12/6 tại TP.Hà Tĩnh. Đây được xem là trận chiến sinh tử, quyết định tương lai của cả hai đội bóng đầy tham vọng này.