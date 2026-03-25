Tuyển Việt Nam trước vòng loại Asian Cup: Bài toán 'quá ngắn' và 'quá dài' của HLV Kim Sang-sik Với chỉ vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị đầy đủ quân số cho các trận đấu quốc tế sắp tới, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với thử thách kép về điểm rơi phong độ và nguy cơ quá tải của học trò.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy kịch tính cho trận giao hữu với Bangladesh và cuộc đối đầu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù HLV Kim Sang-sik đã đón nhận đầy đủ quân số, nhưng những rào cản về thời gian tập luyện và mật độ thi đấu dày đặc trong tương lai đang trở thành bài toán hóc búa đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Áp lực từ quỹ thời gian chuẩn bị 48 giờ

Thử thách đầu tiên và trực diện nhất chính là quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng eo hẹp. Việc chỉ có vỏn vẹn hai ngày để lắp ráp đội hình với đầy đủ quân số là một bài toán nghẹt thở. Dù các tuyển thủ đã có thời gian dài ăn tập cùng nhau, nhưng sự thiếu hụt các buổi tập chiến thuật chuyên sâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành lối chơi và sự gắn kết ở các tình huống chuyển trạng thái.

Các cầu thủ không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau khi lên tuyển.

Bài toán nhân sự và rủi ro chấn thương

Vấn đề nhân sự trở nên đặc biệt nan giải với sự xuất hiện của nhóm cầu thủ từ CLB CAHN và Ninh Bình. Đáng chú ý là trường hợp của Đình Trọng và Văn Hậu – hai cái tên lần đầu tiên lên tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik nhưng đều có tiền sử chấn thương nặng. Việc thúc ép các cầu thủ này thích nghi ngay lập tức với cường độ cao trong 2 ngày chuẩn bị là một phương án đầy mạo hiểm.

Bên cạnh đó, thể lực của nhóm trụ cột đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nhóm 7 cầu thủ của CAHN vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại V-League vào ngày 22/3, trong khi 5 cầu thủ của CLB Ninh Bình gồm Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh, Ngọc Bảo và Gia Hưng cũng vừa vắt kiệt sức tại tứ kết Cúp quốc gia. Hiện tại, một nửa đội hình chính chỉ có thể tập nhẹ giãn cơ, khiến việc triển khai sơ đồ chiến thuật gặp nhiều trở ngại.

Xuân Son cũng gặp vấn đề về thể trạng.

Nỗi lo quá tải từ lịch thi đấu 'siêu dày' năm 2026

Dù đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia vào ngày 31/3 vẫn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, giới chuyên môn đang lo ngại về một lộ trình thi đấu "quá dài" và bào mòn thể lực vào cuối năm 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ phải căng sức thi đấu liên tục trong vòng 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10). Lịch trình bao gồm:

AFF Cup 2026: Diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. FIFA ASEAN Cup: Giải đấu mới được FIFA phê duyệt, dự kiến diễn ra ngay trong tháng 9 và tháng 10.

Tờ New Straits Times của Malaysia đã nhận định bóng đá Đông Nam Á đang rơi vào trạng thái "rối rắm và quá tải" khi hai giải đấu lớn được tổ chức liên tiếp. Đối với các chiến binh Sao Vàng, việc di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia và thi đấu với mật độ dày đặc sẽ là một thử thách cực hạn về sức bền. Nếu không có chiến lược phân bổ nhân sự và lộ trình hồi phục khoa học, nguy cơ chấn thương hàng loạt đối với các trụ cột là điều khó tránh khỏi.