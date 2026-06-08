Tuyển Việt Nam tự tin đấu Campuchia: Rút ngắn bài tập, sẵn sàng chiếm ngôi đầu bảng A Sở hữu chuỗi 21 trận bất bại, thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì tâm lý thoải mái, tích cực rèn bài chiến thuật nhằm đánh bại Campuchia và chiếm ngôi đầu bảng A.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm giữ lợi thế cực kỳ lớn để hiên ngang tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng then chốt trước Indonesia cùng một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập với bầu không khí vô cùng thư thái, sẵn sàng cho trận hạ màn bảng A gặp đối thủ Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam duy trì tinh thần thoải mái trong buổi tập chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A.

Cục diện bảng A và lợi thế vượt trội của tuyển Việt Nam

Trải qua 3 lượt trận, tuyển Việt Nam đang sở hữu 7 điểm, bằng điểm với Singapore nhưng tạm xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Indonesia bám đuổi ngay phía sau với 6 điểm.

Về mặt lý thuyết, kịch bản duy nhất khiến đại diện Việt Nam phải dừng bước là nhận thất bại với tỷ số chênh lệch 0-9 trước Campuchia, đồng thời Indonesia vượt qua Singapore. Tuy nhiên, khả năng này gần như không thể xảy ra dựa trên tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu hoàn toàn áp đảo của chúng ta.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng khi duy trì chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường tính từ tháng 10/2024. Điểm tựa phong độ này mang lại niềm tin chiến thắng trọn vẹn cho tiền vệ Quang Hải cùng các đồng đội.

HLV Kim Sang-sik tinh chỉnh chiến thuật

Trong khi tuyển Việt Nam hướng tới ngôi đầu, tuyển Campuchia đã chính thức bị loại sau khi chỉ có 3 điểm từ chiến thắng trước Timor Leste, rồi lần lượt để thua Singapore và Indonesia.

Nắm bắt được tình hình thể lực của các cầu thủ, HLV Kim Sang-sik đã chủ động giảm tải khối lượng vận động. Thay vì các bài tập thể lực nặng, ban huấn luyện tập trung giúp toàn đội duy trì cảm giác bóng và hồi phục năng lượng tối đa. Cùng với đó, chiến lược gia người Hàn Quốc dành nhiều thời gian rèn giũa các phương án tấn công biên, phối hợp trung lộ và nâng cao khả năng chống bóng bổng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu vào sáng ngày 6/8. Đến chiều cùng ngày, toàn đội sẽ có buổi tập làm quen mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Trận đấu chính thức giữa tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026.