Tuyển Việt Nam ưu tiên V-League, U19 quốc gia thận trọng trước Indonesia LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định không tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 6 để hoàn tất giải nội địa, đồng thời dồn lực hỗ trợ lứa U19 trước thềm giải vô địch Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với những tính toán chiến thuật khác biệt giữa các cấp độ đội tuyển. Trong khi đội tuyển quốc gia lựa chọn phương án "ém quân" để ưu tiên cho sự ổn định của hệ thống giải chuyên nghiệp, thì lứa U19 lại nhận được sự quan tâm đặc biệt nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tại Indonesia.

U19 Việt Nam và bài toán đối đầu với 'dàn sao' World Cup của Indonesia

Chiều ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi gặp mặt chính thức nhằm động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. Đây được xem là động thái "tiếp lửa" quan trọng trước khi toàn đội lên đường chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Tại giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. HLV Yutaka Ikeuchi không ngần ngại bày tỏ sự dè chừng trước đội chủ nhà. Ông phân tích rằng bóng đá trẻ Indonesia đang sở hữu lợi thế cực lớn về bản lĩnh thực chiến nhờ dàn cầu thủ từng chinh chiến tại U17 World Cup. Đây chính là rào cản lớn nhất mà các cầu thủ trẻ Việt Nam phải vượt qua nếu muốn tiến sâu tại giải.

Chiến lược 'ém quân' của HLV Kim Sang Sik trong dịp FIFA Days

Trái ngược với guồng quay bận rộn của nhiều đối thủ trong khu vực, đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Days tháng 6 tới. Quyết định này được đưa ra sau sự thống nhất giữa VFF và HLV Kim Sang Sik nhằm tạo điều kiện tối đa cho V-League và Cúp quốc gia hoàn tất lộ trình mùa giải.

Việc không tập trung vào tháng 6 được xem là một bước đi mạo hiểm nhưng có tính toán. Trong khi Thái Lan hay Indonesia ráo riết thi đấu giao hữu để nâng cao thứ hạng FIFA và rà soát đội hình cho ASEAN Cup 2026, Việt Nam chọn cách bảo toàn lực lượng cho các cầu thủ sau một mùa giải kéo dài và căng thẳng tại các câu lạc bộ.

Phản ứng gay gắt của HLV Văn Sỹ Sơn về án kỷ luật

Tại đấu trường quốc nội, những tranh cãi xung quanh công tác trọng tài và kỷ luật tiếp tục nóng lên. HLV Văn Sỹ Sơn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng phản đối gay gắt quyết định cấm chỉ đạo 2 trận và mức phạt 10 triệu đồng từ VFF.

Ông Sơn cho rằng bản thân chỉ bộc lộ cảm xúc cá nhân sau một tình huống học trò cản phá penalty thành công và không nhắm vào bất kỳ cá nhân nào. Nhà cầm quân này đang cân nhắc việc gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ban giải quyết khiếu nại VFF để tìm lại sự công bằng.

Chuyển động thị trường: Chu Đình Nghiêm và biến động ngoại binh

Thị trường chuyển nhượng và nhân sự tại Việt Nam cũng ghi nhận những bước ngoặt đáng chú ý:

Ninh Bình bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm: Một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm đã được ký kết. Cựu thuyền trưởng Hà Nội FC sẽ được trao toàn quyền về chuyên môn để xây dựng lối chơi bản sắc cho đội bóng Cố đô.

Amar Catic chia tay Thanh Hóa: Ngoại binh mang hai quốc tịch Hà Lan và Bosnia & Herzegovina đã chính thức rời Đông Á Thanh Hóa sau màn trình diễn không đáp ứng được kỳ vọng ở giai đoạn lượt về V-League 2025/26.

Ở một diễn biến khác, ban tổ chức giải (VPF) đã xác định sân Hà Tĩnh là nơi đăng cai trận play-off thăng hạng diễn ra vào ngày 12/6. Đây sẽ là trận cầu sinh tử quyết định tấm vé cuối cùng góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa giải tới.