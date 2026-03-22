Tuyển Việt Nam và bài toán hàng công: HLV Kim Sang-sik cần kích hoạt kế hoạch B khi Xuân Son sa sút Với hiệu suất chỉ 1 bàn sau 6 trận tại V-League, Xuân Son đang khiến hàng công tuyển Việt Nam rơi vào thế khó, buộc ông Kim Sang-sik phải đa dạng hóa mũi nhọn tấn công.

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam từng được kỳ vọng là lời giải cho cơn khát bàn thắng kéo dài. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt tại V-League 2025/26 đang đặt ra một bài toán hóc búa cho huấn luyện viên Kim Sang-sik khi niềm hy vọng số một này chưa tìm lại được bản năng sát thủ.

Cơn hạn hán bàn thắng của sát thủ lừng lẫy

Thống kê cho thấy Xuân Son mới chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công sau 6 vòng đấu đầu tiên tại sân chơi quốc nội. Đây là con số báo động đối với một chân sút từng làm mưa làm gió tại giải đấu. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo này dường như vẫn đang vật lộn để tìm lại cảm giác bóng và sự tự tin cao nhất trên hàng công.

Xuân Son chưa đạt được phong độ tốt nhất.

Trong bóng đá hiện đại, khi một trung phong nhận được quá nhiều sự kỳ vọng, họ mặc nhiên trở thành mục tiêu bị phong tỏa gắt gao nhất. Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh một trục duy nhất mang tên Xuân Son, đội tuyển Việt Nam rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc khi anh bị chia cắt hoặc không có phong độ cao.

Kích hoạt hỏa lực từ tuyến hai

Việc xây dựng các phương án dự phòng lúc này không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Khi họng pháo chủ lực im tiếng, sức mạnh tấn công cần được san sẻ cho các nhân tố ở tuyến sau, nơi sở hữu những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao.

Sút xa: Những tình huống dứt điểm từ xa của Quang Hải hay Hai Long sẽ là chìa khóa quan trọng để xuyên phá các đối thủ chơi lùi sâu và ưu tiên phòng ngự số đông như Bangladesh.

Những tình huống dứt điểm từ xa của Quang Hải hay Hai Long sẽ là chìa khóa quan trọng để xuyên phá các đối thủ chơi lùi sâu và ưu tiên phòng ngự số đông như Bangladesh. Tiền vệ ghi bàn: Sự thăng hoa của bộ đôi Hoàng Đức và Hoàng Hên là điểm tựa vững chắc nhất. Với việc mỗi người đã bỏ túi 6 bàn thắng tại V-League mùa này, họ chứng minh các tiền vệ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò ghi bàn hiệu quả.

Việc đa dạng hóa các mũi giáp công giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên biến hóa và khó bắt bài hơn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản không có một Xuân Son bùng nổ nhất chính là cách tốt nhất để bảo đảm mục tiêu chiến thắng.

Tuyển Việt Nam cần Xuân Son trở lại phong độ tốt nhất.

Hướng tới mục tiêu quan trọng

Trước mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik là hai cuộc đối đầu quan trọng với Bangladesh và Malaysia. Đây là thời điểm ông cần một hệ thống tấn công linh hoạt, nơi bàn thắng có thể đến từ bất cứ vị trí nào trên sân thay vì chỉ chờ đợi vào một cá nhân đơn lẻ.

Kịch bản lý tưởng nhất vẫn là sự trở lại mạnh mẽ của Xuân Son, cộng hưởng cùng dàn vệ tinh sắc sảo phía sau. Tuy nhiên, tính toán một lộ trình không phụ thuộc vào cá nhân sẽ giúp bóng đá Việt Nam vững vàng hơn trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này.