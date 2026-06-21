Tuyển Việt Nam và bài toán quân xanh: Thách thức cho tham vọng ASEAN Cup 2026 Thiếu vắng những đối thủ cọ xát đỉnh cao trước thềm ASEAN Cup 2026 đang đặt HLV Kim Sang Sik vào thế khó, buộc ông phải tìm kiếm giải pháp từ những chuyến tập huấn kín.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với một lộ trình đầy toan tính. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ chính thức hội quân vào ngày 22/6, mở đầu bằng chuyến tập huấn kéo dài gần hai tuần tại Hàn Quốc. Đây được xem là quãng thời gian "vàng" để HLV Kim Sang Sik xây dựng nền tảng thể lực và áp đặt triết lý bóng đá mới lên các học trò.

Tuy nhiên, một vấn đề đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn là chất lượng các trận đấu giao hữu. Sau chuyến tập huấn tại xứ sở kim chi, đội tuyển sẽ trở về nước để đối đầu với Myanmar vào trung tuần tháng 7. Đây là trận giao hữu chính thức duy nhất trước khi bước vào giải đấu, và nó đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi của các cầu thủ trước những đối thủ đa dạng hơn.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ không được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh trong đợt tập trung lần này.

Nỗi lo từ những trận "tập chay"

Trong bóng đá hiện đại, việc cọ xát với các đối thủ mạnh là cách nhanh nhất để bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và kiểm tra tính hiệu quả của hàng công. Việc dành phần lớn thời gian tại Hàn Quốc để tập trung vào thể lực và chỉ đá giao hữu với một Myanmar không còn ở đỉnh cao phong độ khiến nhiều người lo ngại về sự va chạm thực chiến của các cầu thủ.

Việc thiếu đi những quân xanh chất lượng khiến ban huấn luyện gặp khó khăn trong việc thử nghiệm các nhân tố mới. Những tân binh cần môi trường áp lực cao để chứng minh năng lực thích nghi, trong khi các trụ cột cũng cần những bài test đủ nặng để duy trì cảm giác bóng đỉnh cao. Khi cường độ thi đấu không được đẩy lên mức tối đa, rủi ro về việc bắt nhịp chậm khi vào giải chính thức là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc thiếu đi những trận cầu đỉnh cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đánh giá cầu thủ và đưa ra chiến thuật phù hợp.

Chiến lược "liệu cơm gắp mắm" của HLV Kim Sang Sik

Thực tế, việc tìm kiếm đối thủ giao hữu chất lượng trong thời điểm lịch thi đấu quốc tế dày đặc là bài toán nan giải với bất kỳ liên đoàn bóng đá nào. Những rào cản về tài chính, hậu cần và kế hoạch riêng của các đội tuyển khác đã buộc HLV Kim Sang Sik phải chấp nhận phương án hiện tại. Trong bối cảnh đó, khả năng thích nghi và tối ưu hóa nguồn lực sẵn có trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Dù thiếu vắng các trận cầu đỉnh cao, nhưng chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vẫn mang lại giá trị chiến thuật riêng biệt. Việc tập luyện kín giúp đội tuyển tránh được sự soi mói từ các đối thủ trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Đây là cơ hội để ông Kim xây dựng một bộ khung ổn định, rèn giũa các mảng miếng phối hợp mà không bị áp lực từ kết quả của những trận giao hữu phô trương.

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những kỳ tích đến từ quá trình chuẩn bị âm thầm nhưng thực chất. Khi ASEAN Cup ngày càng cạnh tranh khốc liệt, một lộ trình tập trung vào sự gắn kết nội bộ và thể lực bền bỉ có thể là chìa khóa tạo nên bất ngờ. Trách nhiệm của VFF vẫn là tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn cho các đợt tập trung FIFA Days tiếp theo, nhưng ngay lúc này, niềm tin được đặt trọn vào khả năng lèo lái của HLV Kim Sang Sik để biến những thách thức hiện tại thành lợi thế chiến lược.