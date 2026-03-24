Tuyển Việt Nam và bài toán thể hình: Tại sao HLV Kim Sang-sik cần những gã khổng lồ? Để cạnh tranh tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều và nhập tịch có thể hình vượt trội để hóa giải bài toán không chiến.

Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đội tuyển Việt Nam đối mặt với thách thức lớn về thể chất trước thềm AFF Cup và Asian Cup 2027. Dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, dù vị thế của "Những chiến binh sao vàng" vẫn được duy trì, nhưng điểm yếu về hình thể đang trở thành rào cản chí tử khi bước ra sân chơi châu lục.

Làn sóng "Âu hóa" và sự lột xác của các đối thủ Đông Nam Á

Xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo bóng đá khu vực. Không còn là những đội bóng nhỏ bé, các đối thủ của Việt Nam đang tận dụng nguồn cầu thủ ngoại kiều có thể hình lý tưởng từ châu Âu và châu Mỹ để lột xác về lối chơi lẫn kết quả thi đấu.

Dẫn đầu xu thế này là Indonesia với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, sở hữu chiều cao và sải chân vượt trội. Thành quả của họ là tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và suất dự Asian Cup 2027. Tương tự, Singapore và Malaysia cũng đang tích cực bổ sung các nhân tố ngoại binh để cải thiện sức mạnh tranh chấp.

Ngôi sao Kyle Colonna hứa hẹn là mảnh ghép cần thiết cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

Thực tế phũ phàng đã được chứng minh qua những thất bại gần đây của Việt Nam trước các đối thủ lân bang. Lối chơi kiểm soát bóng dễ dàng bị bẻ gãy bởi sức mạnh va chạm, và đặc biệt là sự bất lực trong các pha không chiến trước những "ngọn hải đăng" cao trên 1m85 của đối phương.

Hệ thống phòng ngự: Khi kỹ thuật không khỏa lấp được sải chân

Sự chênh lệch về thể hình hiện hữu rõ nét nhất ở hàng phòng ngự. Trong danh sách tập trung mới nhất chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh và Malaysia, HLV Kim Sang-sik chỉ sở hữu đúng 3 cái tên có chiều cao từ 1m80 trở lên là Bùi Hoàng Việt Anh (1m86), Đoàn Văn Hậu (1m85) và Đỗ Duy Mạnh (1m80).

Phần còn lại của hàng thủ đều có thể hình khá khiêm tốn như Lê Ngọc Bảo (1m76), Trần Đình Trọng (1m74) hay Phạm Xuân Mạnh (1m74). Với thông số này, các trung vệ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn khi phải theo kèm những tiền đạo ngoại binh cao lớn và giàu sức mạnh.

Lê Ngọc Bảo thất thế trước ngoại binh bên phía CAHN.

Hình ảnh Lê Ngọc Bảo chật vật trước tiền đạo Alan của CAHN là minh chứng điển hình. Trong các tình huống tranh chấp tay đôi, yếu tố kỹ thuật và kinh nghiệm khó lòng bù đắp được sự thua thiệt về sải tay và sức bật tự nhiên của các cầu thủ có thể hình vượt trội.

Hiệu ứng từ Nguyễn Xuân Son và nhu cầu về những làn gió mới

Ở mặt trận tấn công, sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (1m85) đã mang lại câu trả lời thỏa đáng cho bài toán thể hình. Với thể chất sung mãn, Xuân Son đã trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất, giúp Việt Nam gặt hái thành công tại AFF Cup 2024.

Xuân Son là chân sút số 1 tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một cá nhân mang lại rủi ro lớn. Để chuẩn bị cho các chiến dịch tầm châu lục, HLV Kim Sang-sik cần thêm những nhân tố "khổng lồ" để gia cố trục dọc của đội hình. Những cái tên như trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (1m88) của Thể Công Viettel hay tiền đạo Lee Williams (1m88) của CLB Công an TP.HCM đang được kỳ vọng sẽ sớm có quốc tịch để cống hiến cho đội tuyển.

Nhìn chung, việc mở cửa cho những cầu thủ Việt kiều có thể hình lý tưởng không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là chiến lược cần thiết để bóng đá Việt Nam không bị tụt hậu. Nếu không sớm cải thiện vấn đề thể chất, chúng ta sẽ rất khó để cạnh tranh sòng phẳng tại Asian Cup 2027 – nơi đòi hỏi sự va đập khốc liệt và khả năng duy trì cường độ cao ở tầm châu lục.