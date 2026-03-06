Tuyển Việt Nam và bước ngoặt lịch sử: Kỷ nguyên vàng dần khép lại dưới thời HLV Kim Sang-sik HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán chuyển giao khi lứa Quang Hải, Duy Mạnh bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi dàn sao trẻ như Đình Bắc sẵn sàng kế cận.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao thế hệ mang tính lịch sử. Sau gần một thập kỷ thống trị với những vinh quang vang dội, thế hệ vàng gắn liền với những cái tên như Quang Hải, Duy Mạnh hay Đặng Văn Lâm đang dần lùi về phía sau để nhường chỗ cho những làn gió mới.

Những Quang Hải, Duy Mạnh.... từng bước nhường sân khấu cho thế hệ trẻ.

Di sản vĩ đại của một thập kỷ huy hoàng

Thế hệ cầu thủ này không chỉ đơn thuần là những vận động viên giỏi, họ là những người đã viết lại hoàn toàn định nghĩa về thành công của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục. Bắt đầu từ kỳ tích Á quân U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, nhóm cầu thủ này đã tạo nên một chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu: vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và đỉnh cao là tiến vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sự hiện diện của họ đã giúp tuyển Việt Nam thoát khỏi cái bóng của khu vực Đông Nam Á, trở thành đối thủ khiến các ông lớn như Nhật Bản hay Trung Quốc phải dè chừng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm cống hiến ở cường độ cao nhất, sự mệt mỏi về thể chất và việc vơi bớt khát khao là quy luật nghiệt ngã của thời gian mà không ai có thể tránh khỏi.

Sự lựa chọn an toàn của HLV Kim Sang-sik

Dù thực tế chuyển giao là bắt buộc, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vẫn sẽ đặt niềm tin vào các cựu binh trong các chiến dịch ngắn hạn sắp tới như ASEAN Cup hay FIFA ASEAN Cup. Tại V-League 2025/26, những Quang Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng vẫn đang là những hạt nhân không thể thay thế tại các CLB chủ quản nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dạn.

Đối với chiến lược gia người Hàn Quốc, việc giữ lại các trụ cột kỳ cựu là giải pháp tối ưu để đảm bảo tính ổn định và duy trì tâm lý thi đấu cho toàn đội trong bối cảnh áp lực thành tích đè nặng. Các giải đấu sắp tới có thể được xem là "vũ điệu cuối cùng" của một thế hệ trước khi chính thức nhường lại sân khấu chính.

Chiến lược "cài răng lược" và tương lai từ dàn sao trẻ

Khoảng trống mà thế hệ 2018 để lại là vô cùng lớn, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có một lộ trình chuyển giao khôn ngoan. Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa kế cận đầy hứa hẹn với những cái tên như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn và thủ thành Trần Trung Kiên.

Đình Bắc cùng các đồng đội chơi ấn tượng ở U23 Việt Nam.

Chiến thuật "cài răng lược" – sử dụng kinh nghiệm của đàn anh để dìu dắt sức trẻ – sẽ là chìa khóa để tuyển Việt Nam không bị hẫng hụt về trình độ. Những gương mặt trẻ này đã bắt đầu để lại dấu ấn đậm nét tại V-League và các cấp độ U23, nhưng họ cần thêm thời gian và những trận đánh lớn để thực sự trưởng thành.

Kỷ nguyên vàng đang dần đi đến những trang cuối, nhưng đây cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam tái cấu trúc và hướng tới những mục tiêu xa hơn. Sự kiên nhẫn từ người hâm mộ trong giai đoạn chuyển giao này sẽ là nguồn động lực quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục viết nên những chương mới cho bóng đá nước nhà.