Tuyển Việt Nam và mũi đinh ba Brazil: Lời giải cho bài toán hàng công tại ASEAN Cup 2026 Với 26 bàn thắng tại V-League, bộ ba nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng là chìa khóa giúp HLV Kim Sang Sik chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

Quyết định triệu tập cùng lúc ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil của huấn luyện viên Kim Sang Sik đang tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không chỉ là những cái tên mới, mà họ đại diện cho một sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy sử dụng nhân sự để hiện thực hóa mục tiêu tại ASEAN Cup 2026.

Sức mạnh từ những vũ công Samba

Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội của nhóm cầu thủ này khi đóng góp tổng cộng 26 pha lập công tại V-League 2025 - 2026. Đây là con số bảo chứng cho hiệu suất ghi bàn đáng nể, điều mà hàng công nội binh thường xuyên gặp khó khăn trong những năm gần đây.

Hàng công của Việt Nam có thêm sức nặng từ các cầu thủ nhập tịch. Ảnh Đức Đồng.

Về mặt chiến thuật, sự kết hợp này tạo ra một hệ thống tấn công đa diện. Đỗ Hoàng Hên đóng vai trò "bộ não" sáng tạo với khả năng điều tiết và kiến tạo, trong khi Nguyễn Xuân Son là mẫu trung phong toàn diện, mạnh mẽ trong tranh chấp và dứt điểm. Sự ổn định của Nguyễn Tài Lộc giúp kết nối các mắt xích, tạo thành một chỉnh thể gắn kết. Việc đã có nhiều năm thi đấu tại giải quốc nội giúp các cầu thủ này thấu hiểu sâu sắc văn hóa bóng đá Việt Nam, rút ngắn đáng kể thời gian thích nghi.

Bài toán về tuổi tác và sự bền bỉ

Bên cạnh những kỳ vọng, chiến lược "Brazil hóa" của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ. Vấn đề lớn nhất nằm ở tính bền vững khi cả Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều đã bước sang tuổi 32. Ở độ tuổi này, việc duy trì phong độ đỉnh cao xuyên suốt một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc như ASEAN Cup là một dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, mũi nhọn chủ lực Nguyễn Xuân Son (29 tuổi) cũng chỉ vừa trở lại sau gần một năm vật lộn với chấn thương nghiêm trọng. Hiệu quả từ nhóm cầu thủ nhập tịch này có thể mang tính thời điểm, phục vụ cho các mục tiêu ngắn hạn như ASEAN Cup 2026 hay ASIAN Cup 2027, thay vì là bệ đỡ cho một chu kỳ phát triển dài hạn.

Chiến lược kế thừa và lộ trình chuẩn bị

Để tránh rơi vào cái bẫy phụ thuộc, HLV Kim Sang Sik đang nỗ lực lồng ghép các gương mặt trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Ngô Đăng Khoa vào sơ đồ chiến thuật. Mục tiêu là giúp các tài năng trẻ học hỏi đẳng cấp từ đàn anh, sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai. Sự dung hòa giữa kinh nghiệm của các cầu thủ gốc Brazil và sức trẻ của nội binh được kỳ vọng sẽ tạo nên nền móng vững chắc hướng tới vòng loại World Cup 2030.

Tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang bước vào lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14/7. Toàn đội sẽ có ba trận đấu cọ xát quốc tế quan trọng trước khi trở về nước thực hiện màn tổng duyệt cuối cùng gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây sẽ là thời điểm để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện công thức vận hành tối ưu nhất cho mục tiêu cân bằng kỷ lục bốn lần vô địch Đông Nam Á.