Tuyển Ý đấu Bosnia: Bài toán Edin Dzeko và vũ khí mới của HLV Gennaro Gattuso Fabio Capello chỉ ra những lỗ hổng nơi hàng thủ tuyển Ý và kỳ vọng vào tài năng trẻ Francesco Pio Esposito trong trận chung kết sinh tử giành vé đi World Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-0 đầy nỗ lực trước Bắc Ireland nhờ các pha lập công của Sandro Tonali và Moise Kean, đội tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của HLV Gennaro Gattuso đã chính thức lên đường sang Zenica. Đây là chặng cuối trong hành trình giành vé tham dự World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina trong trận chung kết play-off đầy kịch tính.

Tuyển Ý chuẩn bị bước vào trận đấu sinh tử.

Nỗi lo từ những đường chuyền ngang và khả năng phòng ngự

Dưới góc nhìn của chiến lược gia lão làng Fabio Capello, đội bóng áo thiên thanh vẫn đang tồn tại những "căn bệnh trầm kha" cần sớm khắc phục. Trong hiệp một trận đấu tại Bergamo tuần trước, tuyển Ý bộc lộ sự thiếu cá tính khi kiểm soát bóng. Lối chơi triển khai chậm chạp, sa đà vào những đường chuyền ngang thiếu đột biến đã khiến họ gặp khó khăn trong việc xé toang hàng phòng ngự đối phương theo trục dọc.

Đáng lo ngại hơn, khả năng phòng ngự trong vòng cấm, đặc biệt ở các tình huống cố định, đang là điểm yếu chí mạng. Dù sở hữu những hậu vệ có kỹ năng triển khai bóng xuất sắc, khả năng kèm người của tuyển Ý lại chưa thực sự ấn tượng. Điều này đặt ra thách thức cực lớn khi phải đối đầu với một Bosnia giàu thể chất.

Áp lực từ Edin Dzeko và bản lĩnh của Azzurri

Edin Dzeko, người vừa có màn trình diễn áp đảo hàng thủ Xứ Wales trong các pha không chiến, sẽ là mối đe dọa trực tiếp lên khung thành của Gigio Donnarumma. Tuy nhiên, tuyển Ý vẫn có cơ sở để tự tin khi họ đang sở hữu bản lĩnh tâm lý và khả năng phản ứng tuyệt vời trong những thời khắc khó khăn.

Ý vẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Việc vượt qua sự bế tắc để thi đấu lột xác trong hiệp hai ở trận đấu trước đã giúp các cầu thủ nhận ra giá trị thực sự của mình. HLV Gennaro Gattuso được kỳ vọng sẽ tiếp tục mài giũa vũ khí tinh thần này để đối phó với sức ép khủng khiếp tại Zenica.

Francesco Pio Esposito: Chìa khóa tạo nên sự khác biệt

Trên mặt trận tấn công, sự xuất hiện của tài năng trẻ Francesco Pio Esposito được xem là một điểm sáng lớn. Theo phân tích của Capello, trong khi Mateo Retegui và Moise Kean có phong cách khá tương đồng, thì Esposito lại là mảnh ghép mang đến sự cân bằng hoàn hảo.

Sở hữu sức mạnh thể chất, khả năng không chiến ấn tượng và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, Esposito có thể trở thành chìa khóa để tuyển Ý xuyên phá hàng thủ đối phương ở những thời điểm quyết định. Nhiệm vụ của Azzurri lúc này là phát huy tối đa tinh thần rực lửa và vá ngay những lỗ hổng phòng ngự để đoạt lấy tấm vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.