Tuyển Ý và hiểm địa Zenica: Thử thách sinh tử cho tấm vé dự World Cup 2026 Thầy trò huấn luyện viên Gennaro Gattuso đối mặt với sức ép nghẹt thở tại Bosnia, nơi tinh thần Balkan và ký ức thất bại năm 1996 đang chờ đợi đội bóng áo Thiên thanh.

Số phận của đội tuyển Ý dưới thời huấn luyện viên Gennaro Gattuso sẽ được định đoạt tại chảo lửa Zenica vào giữa tuần này. Đây không chỉ là một trận đấu thông thường, mà là rào cản cuối cùng ngăn cách "Azzurri" với tấm vé tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Đối thủ của họ, Bosnia & Herzegovina, dù không phải một thế lực khổng lồ, nhưng sở hữu sự lỳ lợm đặc trưng của vùng Balkan và niềm kiêu hãnh bất diệt.

Bosnia sẽ không phải một đối thủ dễ chơi.

Sự chênh lệch trên bàn cân tài chính và thực tế sân cỏ

Trên thị trường chuyển nhượng, khoảng cách giữa hai đội tuyển là một hố sâu ngăn cách. Tổng giá trị đội hình 24 cầu thủ của Bosnia chỉ rơi vào khoảng 120 triệu euro. Đáng chú ý, con số này chỉ tương đương với tổng giá trị của bộ đôi hậu vệ tuyển Ý là Alessandro Bastoni (70 triệu euro) và Federico Dimarco (50 triệu euro). Tuy nhiên, trong bóng đá, những con số tài chính khô khan hiếm khi quyết định được kết quả trên sân cỏ.

Dưới sự dẫn dắt của Edin Dzeko – huyền thoại sống đang nắm giữ kỷ lục 147 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 73 bàn thắng – "Những chú rồng" hứa hẹn sẽ mang đến một trận chiến không khoan nhượng. Sức mạnh của Bosnia không đến từ những bản hợp đồng bom tấn, mà bắt nguồn từ chiều dài lịch sử đầy thăng trầm và tinh thần dân tộc mãnh liệt.

Vũ khí tinh thần từ băng ghế huấn luyện

Đặc biệt, vũ khí đáng sợ nhất của đội chủ nhà lúc này nằm ở huấn luyện viên trưởng Sergej Barbarez. Là một cựu danh thủ dạn dày kinh nghiệm tại Bundesliga và là biểu tượng dân tộc mang ba dòng máu Bosnia, Serbia và Croatia, Barbarez sở hữu khí chất của một nhà cầm quân đầy mưu lược. Sự kết hợp giữa tư duy của một cựu tay chơi poker chuyên nghiệp và tinh thần rực cháy biến ông thành một đối trọng đáng gờm với Gattuso.

Sergej đang đứng trước cơ hội đưa Bosnia đến World Cup.

Ám ảnh lịch sử và sức ép từ "địa ngục" Zenica

Tuyển Ý có lý do để thận trọng khi nhìn lại lịch sử. Người hâm mộ xứ sở hình chiếc ủng vẫn chưa quên ngày 6/11/1996, khi tuyển Ý với vị thế đương kim Á quân thế giới đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước Bosnia ngay tại Sarajevo. Ký ức đó như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của đối thủ này khi bị dồn vào thế chân tường.

Thêm vào đó, sân vận động Stadion Bilino Polje ở Zenica được ví như một "hiểm địa" thực sự. Đây là một sân vận động cũ kỹ, nơi khán đài nằm sát mặt cỏ, tạo ra bầu không khí ngạt thở cho bất kỳ đội khách nào. Trong cái lạnh giá và tuyết phủ của vùng Balkan, dù sức chứa bị giới hạn còn 8.000 khán giả, áp lực từ bốn phía khán đài vẫn sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của các ngôi sao Italia.

Trận đấu sắp tới không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh kỹ thuật, mà là màn va chạm giữa đẳng cấp hàng đầu châu Âu và ý chí sinh tồn mãnh liệt của bóng đá vùng Balkan. Liệu danh vọng của tuyển Ý có thể vượt qua được ngọn lửa quyết tâm của Bosnia tại Zenica hay không, câu trả lời sẽ có sau 90 phút đầy kịch tính sắp tới.