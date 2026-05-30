Thể thao TV360 trực tiếp bóng đá trận chung kết C1 giữa PSG vs Arsenal TV360 trực tiếp bóng đá trận chung kết C1 giữa Arsenal vs PSG. Chung kết Champions League 2025/26 tại Budapest với phân tích đội hình và theo dõi diễn biến trận đấu.

Chi tiết lịch thi đấu trận chung kết UEFA Champions League 2025/26

Cuộc đối đầu đỉnh cao nhằm tìm ra vương miện mới của bóng đá châu Âu sẽ được diễn ra theo lịch trình cụ thể như sau:

Thời gian khai cuộc: 23h00 đêm nay, ngày 30/05/2026.

Giải đấu: Trận chung kết giải UEFA Champions League (Cúp C1) mùa bóng 2025/2026.

Địa điểm diễn ra: Sân vận động quốc gia Puskas Arena, tọa lạc tại thủ đô Budapest, Hungary.

Kênh tường thuật trực tiếp: Trực tiếp tại TV360.

Trực tiếp bóng đá trận chung kết C1 giữa PSG vs Arsenal -Tỷ số: 0:1

Phút 34: Phòng ngự kỷ luật của Arsenal

Arsenal đang chơi phòng ngự cực kỳ kỷ luật, không cho PSG bất kỳ khoảng trống nào. Các mũi tấn công như Doue, Dembélé và Kvaratskhelia vẫn chưa thể để lại dấu ấn.

Phút 26: Chấn thương của Safonov sau tình huống căng ngang

Saka thực hiện đường tạt bóng khó chịu, thủ môn Safonov va chạm và bị đau vùng đầu.

Phút 23: Kvaratskhelia bị kèm chặt

Nỗ lực đi bóng của anh bên cánh phải bị Mosquera hóa giải.

Phút 20: Arsenal chủ động lùi sâu

Đội bóng áo đỏ chuyển sang phòng ngự chặt và phản công nhanh.

Phút 13: Fabian Ruiz suýt ghi bàn

Cú sút của anh đi ngang khung thành Arsenal đầy nguy hiểm.

Phút 11: Gabriel cản phá xuất sắc

Pha xoạc bóng chính xác ngăn chặn Kvaratskhelia.

Phút 5: 1-0 cho Arsenal – Kai Havertz lập công

Marquinhos mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Havertz băng xuống cánh trái và dứt điểm góc hẹp, mở tỷ số trận đấu.

Phút 3: PSG bị pressing mạnh

Đội bóng Pháp cố gắng thoát pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới.

23h: Khai cuộc

Trận đấu được bắt đầu.

Nhận định chuyên sâu và phân tích tương quan lực lượng trước trận đấu

Trận tranh cúp bạc danh giá năm nay chứng kiến cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu cùng những bài toán nhân sự vô cùng đau đầu.

Tình hình lực lượng của Paris Saint-Germain

Đại diện nước Pháp hành quân đến Hungary với không ít sự lo lắng về mặt thể trạng của các trụ cột. Cụ thể, bộ đôi ngôi sao Achraf Hakimi và Ousmane Dembele chỉ vừa mới hoàn tất quá trình hồi phục y tế ngay trước thềm trận đấu. Dẫu vậy, những biểu hiện tích cực trong các giáo án chiến thuật gần nhất cho thấy hai cầu thủ này vẫn có thể đá chính từ đầu để gia tăng hỏa lực cho nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Tình hình lực lượng của Arsenal

Phía bên kia sân, huấn luyện viên trưởng của Arsenal đang phải đau đầu tìm kiếm phương án vá víu hàng phòng ngự. Hậu vệ cánh Ben White chắc chắn sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ do dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu gối. Bên cạnh đó, khả năng kịp chạy đua với thời gian của Jurrien Timber lẫn Noni Madueke vẫn đang bị bỏ ngỏ, điều này buộc câu lạc bộ thành London phải triển khai một lối chơi vô cùng thận trọng.

Dự đoán kết quả từ các chuyên gia quốc tế

Giới chuyên môn nhận định đây là một cặp đấu vô cùng cân tài cân sức và có xu hướng giằng co cao. Nhiều chuyên gia dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số hòa 1–1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau đó, bản lĩnh của PSG sẽ được thể hiện trong khoảng thời gian hiệp phụ để giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Dự đoán tỷ số chung cuộc: PSG 1–1 Arsenal (PSG giành chiến thắng ở hiệp phụ).