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Twente 2-0 ADO Den Haag: Twente giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 16:50

Twente hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón ADO Den Haag trên sân nhà De Grolsch Veste vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026.

Twente2 - 0ADO Den HaagKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón ADO Den Haag.

  • 12'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 82% - 18% ADO Den Haag, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 72% - 28% ADO Den Haag, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': F. de Bruin (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 64% - 36% ADO Den Haag, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (ADO Den Haag): Matěj Šín vào sân thay F. de Bruin.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Jalen Hawkins (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Twente): Filip Erik Thorvaldsen vào sân thay Marko Pjaca.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (ADO Den Haag): Jesse Bal vào sân thay Jalen Hawkins.

  • 61'BÀN THẮNG! Twente (1-0)

    Phút 61': Wout Weghorst (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 61'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 5.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (ADO Den Haag): Donat Barany vào sân thay Yannick Fereira Eduardo.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (ADO Den Haag): Daryl van Mieghem vào sân thay Othniël Raterink.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Twente): Daan Rots vào sân thay Sondre Holmlund Orjasaeter.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Twente): Thomas Van den Belt vào sân thay Younes Taha El Idrissi.

  • 73'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 61% - 39% ADO Den Haag, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 5.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (ADO Den Haag): Sekou Sylla vào sân thay Milan Hokke.

  • 74'BÀN THẮNG! Twente (2-0)

    Phút 74': Robin Propper (Twente) lập công (kiến tạo: Daouda Weidmann). Tỷ số: 2 - 0.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Twente): Jordy Bawuah vào sân thay Daouda Weidmann.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Twente): Lucas hesselink of vennegoor vào sân thay Wout Weghorst.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Max Bruns (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 21 - 10 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 10 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 8.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Sekou Sylla (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Twente 2-0 ADO Den Haag

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:22 12/09/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom
ADO Den Haag
Sơ đồ 5-3-2 · HLV R. Peter
1
L. Unnerstall
28
B. van Rooij
38
M. Bruns
3
R. Pröpper
4
R. Nijstad
6
R. Zerrouki
8
D. Weidmann
7
M. Pjaca
10
Y. Taha
27
S. Ørjasæter
9
W. Weghorst
1
K. Nikiéma
2
O. Raterink
3
P. Mulder
4
M. Waem
5
Jensen-Abbew
15
M. Hokke
16
F. de Bruin
11
E. Rottier
25
J. Kilo
46
Y. Eduardo
17
J. Hawkins
Dự bị
Twente
29 A. Adelgaard18 Jordy Bawuah16 J. Drommel24 K. Kurowski22 R. Pasveer2 M. Rosiak11 D. Rots17 Thorvaldsen25 Lucas Vennegoor of Hesselink
ADO Den Haag
33 M. Šín7 van Mieghem10 Illaijh de Ruijter22 L. Wilhelm27 N. Thomas23 N. Thiede18 S. Sylla19 L. Reischl35 S. Puljhun
Cập nhật đội hình lúc 21:05 12/09/2026
TwenteThống kêADO Den Haag
61%
Kiểm soát bóng
39%
24
Dứt điểm
10
12
Trúng đích
5
12
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
10
Cầu thủ nổi bật
R. Pröpper
R. Pröpper
Twente
1 bàn
W. Weghorst
W. Weghorst
Twente
1 bàn
D. Weidmann
D. Weidmann
Twente
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Nikiéma
K. Nikiéma
ADO Den Haag
Điểm 8.58
L. Unnerstall
L. Unnerstall
Twente
Điểm 8.56
B. van Rooij
B. van Rooij
Twente
Điểm 7.94

Cuộc so tài giữa Twente và ADO Den Haag diễn ra vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste hứa hẹn mang tính bản lề đối với mục tiêu của đội chủ nhà. Hiện diện ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, Twente đang duy trì áp lực trực tiếp lên các đối thủ phía trên để bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ trái ngược giữa hai nửa bảng xếp hạng

Màn trình diễn của Twente trong giai đoạn gần đây phản ánh tính ổn định đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự tập trung trên sân nhà cùng nền tảng điểm số vững chắc đang giúp họ giữ vững nhịp độ cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của đối thủ, ADO Den Haag đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải. Đội khách hiện đứng áp chót ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Phong độ trong 5 lần ra sân gần đây của ADO Den Haag cũng rất ảm đạm khi họ chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại mà chưa có bất kỳ chiến thắng nào.

Lợi thế đối đầu nghiêng về phía đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây tiếp tục mang đến điểm tựa tâm lý lớn cho Twente. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Twente chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và hoàn toàn bất bại trước ADO Den Haag.

Sự chênh lệch về vị trí bảng xếp hạng, điểm số cũng như phong độ thi đấu giữa hai bên là rất rõ ràng. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà De Grolsch Veste cùng đà hưng phấn trong cuộc đua tốp đầu, Twente nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục tích lũy điểm số tối đa, qua đó củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Twente · 2 thắng2 hòaADO Den Haag · 0 thắng
24/07/2021
ADO Den Haag
2 - 2
Twente
Hòa
16/05/2021
Twente
3 - 2
ADO Den Haag
TWE
07/11/2020
ADO Den Haag
2 - 4
Twente
TWE
21/03/2020
Twente
-
ADO Den Haag
Hòa
08/12/2019
ADO Den Haag
0 - 0
Twente
Hòa
Twente
5 trận gần nhất
THTTB
5
Trận
3-1-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BHBBB
5
Trận
0-1-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
2PSV Eindhoven5410+1213TTTTH
3Feyenoord5320+611THTHT
4Excelsior5311+710HTTBT
5Twente5311+510THTTB
6Fortuna Sittard5311+210TTBTH
16Willem II5023-92HBHBB
17ADO Den Haag5014-81BHBBB
18Cambuur5014-121HBBBB
Tình hình lực lượng
Twente
K. Hlynsson (Inactive)
S. Lemkin (Injury)
K. Hlynsson (Inactive)
S. Lemkin (Injury)
ADO Den Haag
D. Barany (Knee Injury)
C. Peupion (Knee Injury)
M. Jimenez (Injury)
D. Barany (Knee Injury)
C. Peupion (Knee Injury)
M. Jimenez (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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