Twente 2-0 ADO Den Haag: Twente giành chiến thắng Twente hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón ADO Den Haag trên sân nhà De Grolsch Veste vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026.

Twente 2 - 0 ADO Den Haag Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón ADO Den Haag.

12' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 82% - 18% ADO Den Haag, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

24' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 72% - 28% ADO Den Haag, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

33' Thẻ vàng Phút 33': F. de Bruin (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 64% - 36% ADO Den Haag, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.

45' Thay người Phút 45' (ADO Den Haag): Matěj Šín vào sân thay F. de Bruin.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 3.

50' Thẻ vàng Phút 50': Jalen Hawkins (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thay người Phút 54' (Twente): Filip Erik Thorvaldsen vào sân thay Marko Pjaca.

61' Thay người Phút 61' (ADO Den Haag): Jesse Bal vào sân thay Jalen Hawkins.

61' BÀN THẮNG! Twente (1-0) Phút 61': Wout Weghorst (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

61' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 5.

67' Thay người Phút 67' (ADO Den Haag): Donat Barany vào sân thay Yannick Fereira Eduardo.

67' Thay người Phút 67' (ADO Den Haag): Daryl van Mieghem vào sân thay Othniël Raterink.

69' Thay người Phút 69' (Twente): Daan Rots vào sân thay Sondre Holmlund Orjasaeter.

69' Thay người Phút 69' (Twente): Thomas Van den Belt vào sân thay Younes Taha El Idrissi.

73' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 61% - 39% ADO Den Haag, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 5.

74' Thay người Phút 74' (ADO Den Haag): Sekou Sylla vào sân thay Milan Hokke.

74' BÀN THẮNG! Twente (2-0) Phút 74': Robin Propper (Twente) lập công (kiến tạo: Daouda Weidmann). Tỷ số: 2 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Twente): Jordy Bawuah vào sân thay Daouda Weidmann.

76' Thay người Phút 76' (Twente): Lucas hesselink of vennegoor vào sân thay Wout Weghorst.

79' Thẻ vàng Phút 79': Max Bruns (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 62% - 38% ADO Den Haag, dứt điểm 21 - 10 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 10 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 5 - 8.

87' Thẻ vàng Phút 87': Sekou Sylla (ADO Den Haag) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Twente 2-0 ADO Den Haag Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:22 12/09/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom ADO Den Haag Sơ đồ 5-3-2 · HLV R. Peter 1 L. Unnerstall 28 B. van Rooij 38 M. Bruns 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 7 M. Pjaca 10 Y. Taha 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst 1 K. Nikiéma 2 O. Raterink 3 P. Mulder 4 M. Waem 5 Jensen-Abbew 15 M. Hokke 16 F. de Bruin 11 E. Rottier 25 J. Kilo 46 Y. Eduardo 17 J. Hawkins Dự bị Twente 29 A. Adelgaard 18 Jordy Bawuah 16 J. Drommel 24 K. Kurowski 22 R. Pasveer 2 M. Rosiak 11 D. Rots 17 Thorvaldsen 25 Lucas Vennegoor of Hesselink ADO Den Haag 33 M. Šín 7 van Mieghem 10 Illaijh de Ruijter 22 L. Wilhelm 27 N. Thomas 23 N. Thiede 18 S. Sylla 19 L. Reischl 35 S. Puljhun Cập nhật đội hình lúc 21:05 12/09/2026

Twente Thống kê ADO Den Haag 61% Kiểm soát bóng 39% 24 Dứt điểm 10 12 Trúng đích 5 12 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 10

Cầu thủ nổi bật R. Pröpper Twente 1 bàn W. Weghorst Twente 1 bàn D. Weidmann Twente 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Nikiéma ADO Den Haag Điểm 8.58 L. Unnerstall Twente Điểm 8.56 B. van Rooij Twente Điểm 7.94

Cuộc so tài giữa Twente và ADO Den Haag diễn ra vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste hứa hẹn mang tính bản lề đối với mục tiêu của đội chủ nhà. Hiện diện ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, Twente đang duy trì áp lực trực tiếp lên các đối thủ phía trên để bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ trái ngược giữa hai nửa bảng xếp hạng

Màn trình diễn của Twente trong giai đoạn gần đây phản ánh tính ổn định đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự tập trung trên sân nhà cùng nền tảng điểm số vững chắc đang giúp họ giữ vững nhịp độ cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của đối thủ, ADO Den Haag đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải. Đội khách hiện đứng áp chót ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Phong độ trong 5 lần ra sân gần đây của ADO Den Haag cũng rất ảm đạm khi họ chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại mà chưa có bất kỳ chiến thắng nào.

Lợi thế đối đầu nghiêng về phía đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây tiếp tục mang đến điểm tựa tâm lý lớn cho Twente. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Twente chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và hoàn toàn bất bại trước ADO Den Haag.

Sự chênh lệch về vị trí bảng xếp hạng, điểm số cũng như phong độ thi đấu giữa hai bên là rất rõ ràng. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà De Grolsch Veste cùng đà hưng phấn trong cuộc đua tốp đầu, Twente nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục tích lũy điểm số tối đa, qua đó củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 2 thắng 2 hòa ADO Den Haag · 0 thắng ADO Den Haag 2 - 2 Twente Hòa Twente 3 - 2 ADO Den Haag TWE ADO Den Haag 2 - 4 Twente TWE Twente - ADO Den Haag Hòa ADO Den Haag 0 - 0 Twente Hòa

Twente 5 trận gần nhất T H T T B 5 Trận 3-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới ADO Den Haag 5 trận gần nhất B H B B B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T 4 Excelsior 5 3 1 1 +7 10 H T T B T 5 Twente 5 3 1 1 +5 10 T H T T B 6 Fortuna Sittard 5 3 1 1 +2 10 T T B T H … 16 Willem II 5 0 2 3 -9 2 H B H B B 17 ADO Den Haag 5 0 1 4 -8 1 B H B B B 18 Cambuur 5 0 1 4 -12 1 H B B B B

Tình hình lực lượng Twente ✚ K. Hlynsson (Inactive) ✚ S. Lemkin (Injury) ✚ K. Hlynsson (Inactive) ✚ S. Lemkin (Injury) ADO Den Haag ✚ D. Barany (Knee Injury) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ M. Jimenez (Injury) ✚ D. Barany (Knee Injury) ✚ C. Peupion (Knee Injury) ✚ M. Jimenez (Injury)