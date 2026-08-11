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Twente 2-2 Ajax: Hai đội chia điểm

Văn Thể08/11/2026 15:46

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng Twente và Ajax diễn ra lúc 20h30 ngày 08/11/2026 tại De Grolsch Veste, khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Twente2 - 2AjaxKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón Ajax.

  • 3'BÀN THẮNG! Ajax (0-1)

    Phút 3': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Twente 11% - 89% Ajax, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1).

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Twente 52% - 48% Ajax, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Lucas Oliveira·Rosa (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Twente 53% - 47% Ajax, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1); việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Tolu Arokodare (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 55% - 45% Ajax, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Ajax): Rayane Bounida vào sân thay Davy Klaassen.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ajax): Sofyan Amrabat vào sân thay Yves Bissouma.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Robin Propper (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Aaron Bouwman (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'BÀN THẮNG! Ajax (0-2)

    Phút 66': Rayane Bounida (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 0 - 2.

  • 67'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 55% - 45% Ajax, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 68'BÀN THẮNG! Twente (1-2)

    Phút 68': Dies Janse (Ajax) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Twente): Marko Pjaca vào sân thay Younes Taha El Idrissi.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Oscar Gloukh (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'VAR

    Phút 75': Phạt đền bị hủy — Tolu Arokodare (Ajax).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Ajax): Daley Blind vào sân thay Youri Baas.

  • 80'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 56% - 44% Ajax, dứt điểm 20 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Daouda Weidmann (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Twente): Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Aske Emil Berg Adelgaard.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Twente): Thomas Van den Belt vào sân thay Daouda Weidmann.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Ajax): Marcos Leonardo Santos Almeida vào sân thay Tolu Arokodare.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Oscar Gloukh.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Ramiz Zerrouki (Twente) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+3'VAR

    Phút 90+3': Phạt đền được công nhận — Ramiz Zerrouki (Twente).

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Owen Wijndal (Ajax) nhận thẻ vàng.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Twente (2-2)

    Phút 90+5': Wout Weghorst (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

  • KTKết thúc: Twente 2-2 Ajax

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:31 08/11/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel
16
J. Drommel
28
B. van Rooij
3
R. Pröpper
4
R. Nijstad
29
A. Adelgaard
6
R. Zerrouki
8
D. Weidmann
11
D. Rots
10
Y. Taha
27
S. Ørjasæter
9
W. Weghorst
1
M. ter Stegen
2
Lucas Rosa
30
A. Bouwman
15
Y. Baas
5
O. Wijndal
24
J. Mokio
28
Y. Bissouma
36
D. Janse
18
D. Klaassen
99
T. Arokodare
10
O. Gloukh
Dự bị
Twente
18 Jordy Bawuah31 Yannick Gerritsen14 K. Hlynsson24 K. Kurowski22 R. Pasveer7 M. Pjaca2 M. Rosiak20 van den Belt25 Lucas Vennegoor of Hesselink
Ajax
26 M. Paes21 Jofre Torrents38 Marcos Leonardo22 J. Heerkens68 A. Ouazane20 O. Edvardsen12 Caio Henrique43 Rayane Bounida17 D. Blind
Cập nhật đội hình lúc 20:02 08/11/2026
TwenteThống kêAjax
55%
Kiểm soát bóng
45%
22
Dứt điểm
6
5
Trúng đích
2
9
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
11
3
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
W. Weghorst
W. Weghorst
Twente
1 bàn
Rayane Bounida
Rayane Bounida
Ajax
1 bàn
T. Arokodare
T. Arokodare
Ajax
1 bàn
O. Gloukh
O. Gloukh
Ajax
2 kiến tạo · điểm 7.93

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 08/11/2026 tại De Grolsch Veste, khi Twente (hạng 4, 23 điểm) tiếp Ajax (hạng 2, 24 điểm). Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu.

Hai đội cách nhau đúng 1 điểm

Ajax đang đứng thứ 2 với 24 điểm, còn Twente xếp thứ 4 với 23 điểm. Chênh lệch nhỏ khiến trận đấu mang sức nặng của một cuộc so tài trực tiếp giữa hai đội đang ở nhóm trên.

Với đội chủ nhà, chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua đối thủ về điểm số. Ngược lại, Ajax có cơ hội nới khoảng cách với Twente nếu giành kết quả tốt trên sân khách.

Phong độ: Ajax hoàn hảo, Twente chỉ thua một lần

Ajax đang có chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội khách ở cả hai mặt trận công và thủ.

Twente cũng không kém cạnh. Đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây và chỉ thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Nhìn chung, họ bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần rất cao.

Hai chuỗi phong độ gần như song hành nhau. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa hai đội đang chơi tự tin.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Twente thắng 2 trận, Ajax thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Thành tích này cho thấy không đội nào có ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Việc Twente không hề lép vế trước Ajax là yếu tố tâm lý đáng chú ý với đội chủ nhà. Trong khi đó, Ajax cũng có đủ lý do để tự tin nhờ chuỗi thắng liên tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà là lợi thế mà Twente cần tận dụng. Đội chủ nhà đang chơi hưng phấn sau chuỗi thắng liên tiếp và sẽ muốn thể hiện bản lĩnh trước đối thủ cùng nhóm.

Ajax mang theo lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Giữ được sự ổn định ngay trên sân khách sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục chuỗi trận thắng.

Trong một trận đấu giữa hai đội cách nhau 1 điểm, những chi tiết nhỏ như sự tập trung ở các tình huống cố định hay khả năng giữ nhịp độ trong hiệp hai có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định

Mọi chỉ số đều cho thấy đây là trận đấu cân bằng. Ajax nhỉnh hơn về vị trí và chuỗi thắng, còn Twente có lợi thế sân nhà cùng phong độ cao không kém. Cuộc đối đầu tại De Grolsch Veste hứa hẹn là một trận đấu giằng co và hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Twente · 2 thắng1 hòaAjax · 2 thắng
16/04/2026
Ajax
0 - 1
Twente
TWE
05/04/2026
Ajax
1 - 2
Twente
TWE
26/10/2025
Twente
2 - 3
Ajax
AJA
18/05/2025
Ajax
2 - 0
Twente
AJA
10/11/2024
Twente
2 - 2
Ajax
Hòa
Twente
5 trận gần nhất
TTTTB
11
Trận
7-2-2
T-H-B
28
Ghi (TB 2.5)
10
Thủng lưới
Ajax
5 trận gần nhất
TTTTT
11
Trận
7-3-1
T-H-B
30
Ghi (TB 2.7)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
4Twente11722+1823TTBHT
5AZ Alkmaar11623+720BBHBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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