Twente 2-2 Ajax: Hai đội chia điểm Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng Twente và Ajax diễn ra lúc 20h30 ngày 08/11/2026 tại De Grolsch Veste, khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Twente 2 - 2 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón Ajax.

3' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 3': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 0 - 1.

13' Ajax ép sân Cầm bóng: Twente 11% - 89% Ajax, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1).

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Twente 52% - 48% Ajax, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Lucas Oliveira·Rosa (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Twente 53% - 47% Ajax, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1); việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Thẻ vàng Phút 52': Tolu Arokodare (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 55% - 45% Ajax, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Ajax): Rayane Bounida vào sân thay Davy Klaassen.

60' Thay người Phút 60' (Ajax): Sofyan Amrabat vào sân thay Yves Bissouma.

60' Thẻ vàng Phút 60': Robin Propper (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Thẻ vàng Phút 64': Aaron Bouwman (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

66' BÀN THẮNG! Ajax (0-2) Phút 66': Rayane Bounida (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 0 - 2.

67' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 55% - 45% Ajax, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 4.

68' BÀN THẮNG! Twente (1-2) Phút 68': Dies Janse (Ajax) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Twente): Marko Pjaca vào sân thay Younes Taha El Idrissi.

70' Thẻ vàng Phút 70': Oscar Gloukh (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

75' VAR Phút 75': Phạt đền bị hủy — Tolu Arokodare (Ajax).

79' Thay người Phút 79' (Ajax): Daley Blind vào sân thay Youri Baas.

80' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 56% - 44% Ajax, dứt điểm 20 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 4.

82' Thẻ vàng Phút 82': Daouda Weidmann (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Twente): Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Aske Emil Berg Adelgaard.

82' Thay người Phút 82' (Twente): Thomas Van den Belt vào sân thay Daouda Weidmann.

87' Thay người Phút 87' (Ajax): Marcos Leonardo Santos Almeida vào sân thay Tolu Arokodare.

87' Thay người Phút 87' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Oscar Gloukh.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Ramiz Zerrouki (Twente) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+3' VAR Phút 90+3': Phạt đền được công nhận — Ramiz Zerrouki (Twente).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Owen Wijndal (Ajax) nhận thẻ vàng.

90+5' BÀN THẮNG! Twente (2-2) Phút 90+5': Wout Weghorst (Twente) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: Twente 2-2 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:31 08/11/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 11 D. Rots 10 Y. Taha 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst 1 M. ter Stegen 2 Lucas Rosa 30 A. Bouwman 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 24 J. Mokio 28 Y. Bissouma 36 D. Janse 18 D. Klaassen 99 T. Arokodare 10 O. Gloukh Dự bị Twente 18 Jordy Bawuah 31 Yannick Gerritsen 14 K. Hlynsson 24 K. Kurowski 22 R. Pasveer 7 M. Pjaca 2 M. Rosiak 20 van den Belt 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Ajax 26 M. Paes 21 Jofre Torrents 38 Marcos Leonardo 22 J. Heerkens 68 A. Ouazane 20 O. Edvardsen 12 Caio Henrique 43 Rayane Bounida 17 D. Blind Cập nhật đội hình lúc 20:02 08/11/2026

Twente Thống kê Ajax 55% Kiểm soát bóng 45% 22 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật W. Weghorst Twente 1 bàn Rayane Bounida Ajax 1 bàn T. Arokodare Ajax 1 bàn O. Gloukh Ajax 2 kiến tạo · điểm 7.93

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 08/11/2026 tại De Grolsch Veste, khi Twente (hạng 4, 23 điểm) tiếp Ajax (hạng 2, 24 điểm). Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm đầu.

Hai đội cách nhau đúng 1 điểm

Ajax đang đứng thứ 2 với 24 điểm, còn Twente xếp thứ 4 với 23 điểm. Chênh lệch nhỏ khiến trận đấu mang sức nặng của một cuộc so tài trực tiếp giữa hai đội đang ở nhóm trên.

Với đội chủ nhà, chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua đối thủ về điểm số. Ngược lại, Ajax có cơ hội nới khoảng cách với Twente nếu giành kết quả tốt trên sân khách.

Phong độ: Ajax hoàn hảo, Twente chỉ thua một lần

Ajax đang có chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội khách ở cả hai mặt trận công và thủ.

Twente cũng không kém cạnh. Đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây và chỉ thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Nhìn chung, họ bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần rất cao.

Hai chuỗi phong độ gần như song hành nhau. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa hai đội đang chơi tự tin.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Twente thắng 2 trận, Ajax thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Thành tích này cho thấy không đội nào có ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Việc Twente không hề lép vế trước Ajax là yếu tố tâm lý đáng chú ý với đội chủ nhà. Trong khi đó, Ajax cũng có đủ lý do để tự tin nhờ chuỗi thắng liên tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà là lợi thế mà Twente cần tận dụng. Đội chủ nhà đang chơi hưng phấn sau chuỗi thắng liên tiếp và sẽ muốn thể hiện bản lĩnh trước đối thủ cùng nhóm.

Ajax mang theo lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Giữ được sự ổn định ngay trên sân khách sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục chuỗi trận thắng.

Trong một trận đấu giữa hai đội cách nhau 1 điểm, những chi tiết nhỏ như sự tập trung ở các tình huống cố định hay khả năng giữ nhịp độ trong hiệp hai có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định

Mọi chỉ số đều cho thấy đây là trận đấu cân bằng. Ajax nhỉnh hơn về vị trí và chuỗi thắng, còn Twente có lợi thế sân nhà cùng phong độ cao không kém. Cuộc đối đầu tại De Grolsch Veste hứa hẹn là một trận đấu giằng co và hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 2 thắng 1 hòa Ajax · 2 thắng Ajax 0 - 1 Twente TWE Ajax 1 - 2 Twente TWE Twente 2 - 3 Ajax AJA Ajax 2 - 0 Twente AJA Twente 2 - 2 Ajax Hòa

Twente 5 trận gần nhất T T T T B 11 Trận 7-2-2 T-H-B 28 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất T T T T T 11 Trận 7-3-1 T-H-B 30 Ghi (TB 2.7) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B 4 Twente 11 7 2 2 +18 23 T T B H T 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T …