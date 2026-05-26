Tỷ giá CNY giảm về mức 6,7866 CNY/USD sau diễn biến quân sự mới tại Trung Đông Đồng nhân dân tệ suy yếu nhẹ trong phiên 26/5 do tác động từ các cuộc không kích của Mỹ tại Iran, trong khi PBOC tiếp tục nỗ lực ổn định tỷ giá tham chiếu.

Tỷ giá CNY giao ngay mở cửa ở mức 6,7860 CNY/USD và giao dịch quanh 6,7866 CNY/USD vào lúc 10h14 (theo giờ Việt Nam), giảm 32 pip so với mức đóng cửa phiên ngày 25/5. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại miền nam Iran, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột tại khu vực Vùng Vịnh và làm suy giảm kỳ vọng của thị trường vào một thỏa thuận hòa bình.

Phân tích sức mạnh đồng USD và các yếu tố tác động

Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,014% lên 99,05 điểm. Theo các chuyên gia tại Nanhua Futures, chỉ số này hiện đang thiếu động lực mới để hình thành xu hướng rõ ràng và có khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, mối tương quan giữa đồng CNY và đồng USD đang có dấu hiệu tăng lên khi hoạt động bán USD trên thị trường có xu hướng suy giảm.

Các chuyên gia phân tích tại MUFG lưu ý rằng, mặc dù xung đột tại Vùng Vịnh gia tăng, thị trường vẫn duy trì sự lạc quan nhất định về khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, xu hướng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất là những yếu tố then chốt cần được theo dõi chặt chẽ vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ và lãi suất tại khu vực châu Á.

Động thái điều hành và ổn định thị trường của PBOC

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 6,8288 CNY/USD. Đây là mức tỷ giá mạnh nhất kể từ ngày 15/02/2023, nhưng vẫn thấp hơn 466 pip so với ước tính từ Reuters. Đáng chú ý, PBOC gần đây liên tục thiết lập tỷ giá tham chiếu yếu hơn kỳ vọng của thị trường nhằm duy trì sự ổn định cho thị trường ngoại hối.

Hiện tại, đồng CNY giao ngay được phép dao động trong biên độ 2% quanh mức tỷ giá tham chiếu hàng ngày. Trên thị trường quốc tế, đồng CNH giao dịch ở mức 6,7873 CNH/USD, tương đương mức giảm khoảng 0,05% trong phiên giao dịch tại châu Á. Nhóm phân tích nhận định đồng nhân dân tệ có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp do PBOC đang ưu tiên mục tiêu ổn định tỷ giá trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.