Tỷ giá đồng Yên áp sát mốc 160 JPY/USD bất chấp nỗ lực can thiệp kỷ lục 73,6 tỷ USD Đồng Yên Nhật Bản chịu sức ép mất giá mạnh do chênh lệch lãi suất với Mỹ, khiến nỗ lực can thiệp 73,6 tỷ USD của Chính phủ Nhật Bản có hiệu quả hạn chế.

Đồng yên Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ tái lập mức thấp kỷ lục khi tiệm cận ngưỡng tâm lý quan trọng 160 JPY/USD. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Bộ Tài chính Nhật Bản công bố dữ liệu chi tiêu kỷ lục để hỗ trợ đồng nội tệ, cho thấy những thách thức lớn mà giới chức nước này phải đối mặt trong việc ngăn chặn đà suy thoái của đồng tiền.

Áp lực tỷ giá duy trì trước ngưỡng 160 JPY/USD

Vào cuối giờ chiều ngày 2/6 (giờ Việt Nam), tỷ giá đồng yên so với USD được giao dịch ở mức 159,72 JPY/USD theo dữ liệu từ CNBC. Trong tháng 5, đồng yên đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong nhóm các đồng tiền lớn G10. Đà giảm giá này diễn ra bất chấp việc Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận đã chi ra số tiền kỷ lục 73,6 tỷ USD (tương đương khoảng 11,7 nghìn tỷ yên) trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5 để can thiệp thị trường.

Giới phân tích nhận định mốc 160 JPY/USD là "lằn ranh đỏ" có thể kích hoạt các đợt can thiệp tiếp theo. Ông Masafumi Yamamoto, Trưởng chiến lược tiền tệ tại Mizuho Securities, cho biết nếu tỷ giá vượt quá mức này, rủi ro đồng yên xuyên thủng mức đáy thiết lập ngày 30/4 là rất lớn. Điều này sẽ buộc Tokyo phải đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ hơn, thực hiện kiểm tra tỷ giá hoặc trực tiếp bơm tiền vào thị trường ngoại hối.

Nguyên nhân sâu xa từ chênh lệch lãi suất và giá năng lượng

Nguyên nhân cốt lõi khiến đồng yên suy yếu được xác định là sự chênh lệch lãi suất quá lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Trong khi Ngân hàng Trung ương Mỹ duy trì lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) lại tỏ ra chậm trễ trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các quỹ đầu tư và nhà quản lý tài sản đã tăng cường vị thế bán khống ròng đồng yên lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông cũng gián tiếp gây áp lực. Giá dầu tăng cao làm gia tăng chi phí nhập khẩu năng lượng của Nhật Bản, dấy lên lo ngại về lạm phát và làm suy yếu cán cân thanh toán, từ đó đẩy đồng nội tệ xuống thấp hơn.

Thị trường chờ đợi tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp can thiệp trực tiếp chỉ mang tính tạm thời. Ông Masahiko Loo, chiến lược gia tại State Street Investment Management, nhấn mạnh sự thay đổi thực sự phải đến từ chính sách của BOJ thay vì chỉ dựa vào nguồn lực tài chính của Bộ Tài chính. Hiện tại, thị trường hoán đổi chỉ số qua đêm đang đặt cược khoảng 78% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 16/6 tới.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày 3/6. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu cứng rắn hơn về lộ trình tăng lãi suất để thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Ông Marito Ueda, CEO của SBI FX Trade, nhận định rằng hiệu quả can thiệp sẽ được tối ưu hóa nếu kết hợp đồng thời giữa việc mua vào đồng yên và một tín hiệu thắt chặt chính sách rõ ràng từ phía ngân hàng trung ương.