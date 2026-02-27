Tỷ giá đồng yên phục hồi quanh mức 155,8 JPY/USD trước tín hiệu tăng lãi suất từ BOJ Đồng yên Nhật thoát khỏi mức đáy 2 tuần nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thắt chặt chính sách, bất chấp quan điểm nới lỏng từ Thủ tướng Sanae Takaichi.

Đồng yên Nhật ghi nhận đà phục hồi trong phiên giao dịch sáng ngày 27/2, thoát khỏi mức đáy thấp nhất trong hai tuần qua. Tại thị trường châu Á, tỷ giá hiện dao động quanh ngưỡng 155,8 yên đổi 1 USD, tăng nhẹ so với mức 156,82 yên ghi nhận vào ngày thứ Tư (25/2) – mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 2.

Xung đột quan điểm giữa Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Đà phục hồi của đồng nội tệ Nhật Bản bắt đầu từ phiên ngày thứ Năm (26/2), sau những phát biểu mang tính định hướng của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda. Ông Ueda khẳng định quyết định tăng lãi suất trong các kỳ điều hành tháng 3 và tháng 4 sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế. BOJ duy trì lộ trình thắt chặt tiền tệ nếu các dự báo về tăng trưởng và lạm phát được đáp ứng.

Ngược lại, đồng yên từng chịu áp lực giảm đáng kể vào đầu tuần sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi bày tỏ sự thận trọng về việc tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc gặp với ông Ueda. Bên cạnh đó, việc Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm hai học giả ủng hộ kích thích kinh tế vào hội đồng chính sách tiền tệ của BOJ đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tiến độ thắt chặt bị chậm lại.

Áp lực từ thị trường quốc tế và đồng USD

Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD đang ghi nhận trạng thái giằng co khi nhà đầu tư đánh giá các thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ. Theo dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất cho đến ít nhất là tháng 6 năm nay do lạm phát tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu.

Các nhà phân tích tại TD Securities nhận định địa vị kênh đầu tư an toàn của đồng USD đang có dấu hiệu lung lay. Nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ổn định trong khi lãi suất tại Mỹ giảm, các tài sản rủi ro sẽ được ưu tiên hơn so với đồng bạc xanh.

Dự báo xu hướng tỷ giá đồng yên năm 2026

Nhiều chuyên gia tài chính duy trì cái nhìn lạc quan về triển vọng của đồng yên. Chiến lược gia Angelo Kourkafas từ Edward Jones cho rằng xu hướng thoát khỏi giảm phát của Nhật Bản sẽ tạo áp lực tăng lên lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và tỷ giá đồng nội tệ.

Đồng quan điểm, ông David Chao tại Invesco dự báo BOJ sẽ thực hiện hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Với kịch bản này, đồng yên có khả năng trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong năm 2026. Trong khi đó, các nhà phân tích của BofA Securities lưu ý rằng BOJ khó có thể giữ nguyên lãi suất nếu không muốn đối mặt với các rủi ro chính trị khi đồng yên trượt giá mất kiểm soát.

Đáng lưu ý, ông Hajime Takata, thành viên hội đồng chính sách tiền tệ BOJ, đã kêu gọi việc tăng dần lãi suất để tập trung kiểm soát rủi ro lạm phát vượt mục tiêu, củng cố thêm triển vọng thắt chặt tiền tệ tại quốc gia này.