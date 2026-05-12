Tỷ giá Euro hôm nay 12/5: Ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất Sáng ngày 12/5, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng phân hóa tại các ngân hàng thương mại. BIDV niêm yết giá mua cao nhất trong khi Eximbank áp dụng giá bán thấp nhất.

Thị trường ngoại hối ghi nhận sự biến động trái chiều trong biểu giá niêm yết Euro tại các hệ thống ngân hàng vào sáng nay (12/5). Trong khi một số đơn vị điều chỉnh tăng nhẹ, nhiều ngân hàng lớn khác lại đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá Euro được niêm yết ở mức 30.157 VND/EUR (mua vào) và 31.747 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 14 đồng và 15 đồng so với phiên trước. VietinBank cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh ngưỡng 30.466 - 31.826 VND/EUR.

Ngược lại với xu hướng giảm, BIDV điều chỉnh tăng 14 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên mức 30.520 - 31.831 VND/EUR. Đây hiện là ngân hàng có giá mua vào Euro cao nhất trong nhóm khảo sát. Tương tự, Techcombank tăng giá mua thêm 13 đồng và giá bán thêm 7 đồng, niêm yết tại 30.330 - 31.710 VND/EUR.

Đáng chú ý, Eximbank ghi nhận mức giảm sâu ở chiều bán ra với 127 đồng, kéo giá bán xuống còn 31.682 VND/EUR, mức thấp nhất thị trường. Trong khi đó, Sacombank giữ mức giao dịch ổn định, chỉ tăng nhẹ 1 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra tại 32.264 VND/EUR.

Thị trường tự do ghi nhận biến động trái chiều

Trên thị trường tự do, tỷ giá Euro sáng nay cũng diễn biến không cùng pha giữa hai chiều giao dịch. Giá mua vào quanh mức 30.856 VND/EUR, tăng 17 đồng so với phiên trước đó. Ngược lại, giá bán ra giảm nhẹ 3 đồng, hiện đang ở mức 30.956 VND/EUR.

Ngân hàng Mua vào (VND/EUR) Bán ra (VND/EUR) Thay đổi (Mua/Bán) Vietcombank 30.157 31.747 -14 / -15 VietinBank 30.466 31.826 -1 / -1 BIDV 30.520 31.831 +14 / +2 Techcombank 30.330 31.710 +13 / +7 Eximbank 30.443 31.682 -6 / -127 Sacombank 30.509 32.264 +1 / 0 Thị trường tự do 30.856 30.956 +17 / -3

Nhìn chung, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 30.157 – 30.520 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra phổ biến từ 31.682 đến 32.264 VND/EUR. Dữ liệu khảo sát được ghi nhận vào lúc 10h00 ngày 12/5 cho thấy sự thích ứng linh hoạt của các tổ chức tín dụng trước biến động của thị trường tài chính quốc tế.