Thị trường Tỷ giá Euro hôm nay 18/3/2026 tăng tại hàng loạt ngân hàng Tỷ giá Euro hôm nay 18/3/2026 tăng tại tất cả các ngân hàng, với giá mua cao nhất lên tới 29.885 VND/EUR và giá bán cao nhất 31.640 VND/EUR

Tỷ giá Euro hôm nay 18/3/2026 tại hệ thống ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào 29.560 VND/EUR và bán ra 31.119 VND/EUR, tăng lần lượt 121 đồng và 128 đồng.

VietinBank giao dịch ở mức 29.833 VND/EUR (mua vào) và 31.193 VND/EUR (bán ra), cùng tăng 124 đồng ở cả hai chiều.

BIDV công bố tỷ giá 29.791 VND/EUR (mua vào) và 31.075 VND/EUR (bán ra), tăng 123 đồng chiều mua và 131 đồng chiều bán.

Techcombank niêm yết 29.693 VND/EUR (mua vào) và 30.069 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 124 đồng và 127 đồng.

Eximbank điều chỉnh tỷ giá mua lên 29.807 VND/EUR và bán ra 30.931 VND/EUR, tăng 97 đồng ở chiều mua và 111 đồng ở chiều bán.

Sacombank ghi nhận mức cao nhất với giá mua 29.885 VND/EUR và bán ra 31.640 VND/EUR, tăng lần lượt 130 đồng và 133 đồng so với phiên trước.

Khảo sát cho thấy tỷ giá mua euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.560 – 29.885 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra phổ biến từ 30.931 – 31.640 VND/EUR. Sacombank hiện là ngân hàng có giá mua cao nhất, còn Eximbank áp dụng mức giá bán thấp nhất.

Trên thị trường tự do, tỷ giá euro cũng tăng khi giao dịch quanh 30.670 VND/EUR (mua vào) và 30.790 VND/EUR (bán ra), cùng tăng 26 đồng so với phiên trước.