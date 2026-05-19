Tỷ giá Euro hôm nay 19/5: Bật tăng mạnh hơn 100 đồng tại các ngân hàng lớn

Tỷ giá Euro hôm nay (19/05) đồng loạt tăng trở lại tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, chấm dứt chuỗi ngày sụt giảm liên tục. Ghi nhận vào lúc 9h00, mức điều chỉnh tăng phổ biến dao động từ 70 đến hơn 100 đồng tại mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, đồng Euro được niêm yết ở mức 29.907 VND/EUR (mua vào) và 31.483 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 101 đồng và 105 đồng so với phiên trước. Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh tăng 101 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên mức 30.215 VND/EUR (mua) và 31.575 VND/EUR (bán).

Đáng chú ý, BIDV hiện là ngân hàng áp dụng giá mua vào tiền mặt cao nhất trong hệ thống khảo sát, đạt 30.240 VND/EUR sau khi tăng 83 đồng. Trong khi đó, Techcombank ghi nhận mức tăng 93 đồng ở chiều mua và 92 đồng ở chiều bán, lần lượt niêm yết tại 30.074 VND/EUR và 31.451 VND/EUR.

Ở chiều ngược lại, Eximbank duy trì vị thế là đơn vị có giá bán ra thấp nhất thị trường với mức 31.329 VND/EUR, dù đã điều chỉnh tăng thêm 69 đồng so với ngày hôm qua. Nhìn chung, biên độ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động từ 29.907 đến 30.240 VND/EUR, còn giá bán ra phổ biến trong khoảng 31.329 - 31.993 VND/EUR.

Thống kê chi tiết tỷ giá Euro ngày 19/05/2026

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.907 31.483 +101 +105 VietinBank 30.215 31.575 +101 +101 BIDV 30.240 31.548 +83 +84 Techcombank 30.074 31.451 +93 +92 Eximbank 30.164 31.329 +94 +69 Sacombank 30.237 31.993 +86 +87

Thị trường Euro tự do ghi nhận sắc xanh

Cùng chung xu hướng hồi phục, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng bật tăng đáng kể. Theo khảo sát, đồng ngoại tệ này hiện được giao dịch quanh mức 30.571 VND/EUR ở chiều mua vào (tăng 61 đồng) và 30.691 VND/EUR ở chiều bán ra (tăng 52 đồng) so với phiên giao dịch trước đó.

Việc đồng Euro tăng giá trở lại được đánh giá là tín hiệu tích cực sau giai đoạn chịu áp lực giảm giá kéo dài, tạo ra những biến động mới cho thị trường ngoại hối trong nước vào trung tuần tháng 5.