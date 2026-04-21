Tỷ giá Euro hôm nay 21/4: Các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán Giá Euro sáng nay ghi nhận đà hồi phục mạnh tại Vietcombank, BIDV và Eximbank với mức tăng cao nhất 103 đồng. Thị trường tự do cũng duy trì sắc xanh ở cả hai chiều giao dịch.

Theo ghi nhận vào lúc 10h00 sáng nay (21/4/2026), tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đồng loạt đi lên. Đà tăng trưởng này giúp đồng tiền chung châu Âu lấy lại vị thế sau những phiên biến động trước đó, với mức điều chỉnh phổ biến từ 50 đến hơn 100 đồng mỗi Euro.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng lớn, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 30.231 - 31.825 VND/EUR (mua - bán), tăng lần lượt 73 đồng và 77 đồng. BIDV hiện là ngân hàng có giá mua vào cao nhất trong hệ thống với mức 30.588 VND/EUR, tăng 76 đồng so với hôm qua.

Eximbank gây chú ý khi điều chỉnh tăng mạnh giá bán ra thêm 103 đồng, lên mức 31.705 VND/EUR. Đây cũng là mức giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Trong khi đó, Sacombank niêm yết giá bán cao nhất ở mức 32.328 VND/EUR, tăng 57 đồng.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro ngày 21/4/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi (Mua) Thay đổi (Bán) Vietcombank 30.231 31.825 +73 +77 VietinBank 30.515 31.875 +51 +51 BIDV 30.588 31.889 +76 +78 Techcombank 30.375 31.754 +52 +50 Eximbank 30.506 31.705 +69 +103 Sacombank 30.576 32.328 +60 +57

Diễn biến tỷ giá Euro trên thị trường tự do

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, thị trường chợ đen ghi nhận đà tăng của đồng Euro trong sáng nay. Theo khảo sát, tỷ giá mua vào dao động quanh mức 30.942 VND/EUR (tăng 30 đồng) và giá bán ra khoảng 31.042 VND/EUR (tăng 10 đồng) so với phiên trước đó.

Nhìn chung, giá mua Euro tại các nhà băng đang dao động trong khoảng 30.231 – 30.588 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.705 – 32.328 VND/EUR. Việc đồng Euro hồi phục diễn ra trong bối cảnh thị trường ngoại hối có nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo thuận lợi cho các giao dịch quy đổi ngoại tệ của doanh nghiệp và người dân.