Tỷ giá Euro hôm nay 22/4: Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh trên 100 đồng Giá Euro tại các ngân hàng thương mại sáng 22/4 đồng loạt đi xuống, với mức giảm cao nhất ghi nhận tại BIDV. Thị trường chợ đen cũng lùi sâu 54 đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 22/04/2026, tỷ giá Euro tại thị trường Việt Nam đồng loạt ghi nhận xu hướng giảm. Theo khảo sát lúc 9h15, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm từ 20 đến 125 đồng mỗi Euro ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó.

Biến động tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường. Cụ thể, ngân hàng này niêm yết giá mua vào ở mức 30.468 VND/EUR và bán ra 31.764 VND/EUR, giảm lần lượt 120 đồng và 125 đồng. VietinBank cũng điều chỉnh giảm 99 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 30.416 - 31.776 VND/EUR. Trong khi đó, Vietcombank có mức biến động nhẹ hơn với mức giảm khoảng 20 đồng, niêm yết tại 30.211 - 31.804 VND/EUR.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Sacombank và Eximbank đồng loạt giảm giá Euro trên 110 đồng. Techcombank cũng điều chỉnh giảm 90 đồng chiều mua và 92 đồng chiều bán. Theo ghi nhận, BIDV hiện là ngân hàng có giá mua vào cao nhất, trong khi Eximbank là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Bảng so sánh tỷ giá Euro tại các ngân hàng ngày 22/04/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi (Mua/Bán) Vietcombank 30.211 31.804 -20 / -21 VietinBank 30.416 31.776 -99 / -99 BIDV 30.468 31.764 -120 / -125 Techcombank 30.285 31.662 -90 / -92 Eximbank 30.391 31.595 -115 / -110 Sacombank 30.463 32.218 -113 / -110

Tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen

Cùng chiều với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể. Theo khảo sát, đồng Euro được giao dịch quanh mức 30.888 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.988 VND/EUR ở chiều bán ra, đồng loạt thấp hơn 54 đồng so với phiên hôm qua.

Nhìn chung, biên độ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 30.211 – 30.468 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.595 – 32.218 VND/EUR. Xu hướng giảm giá đồng loạt này phản ánh những diễn biến mới nhất từ thị trường ngoại tệ quốc tế tác động đến tỷ giá trong nước.