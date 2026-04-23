Tỷ giá Euro hôm nay 23/4: Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường tự do Giá Euro ngày 23/4 tiếp tục đà giảm sâu trên diện rộng, với mức điều chỉnh lớn nhất tại Vietcombank lên tới 184 đồng/EUR. Thị trường tự do cũng lùi về mốc 30.795 VND.

Sáng ngày 23/4/2026, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng mất giá đồng loạt tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Đây là phiên giảm điểm tiếp diễn khiến giá bán ra phổ biến dao động trong khoảng 31.507 - 32.137 VND/EUR.

Biến động tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, đồng Euro chịu áp lực giảm mạnh nhất khi niêm yết ở mức 30.037 VND/EUR (mua vào) và 31.620 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 174 đồng và 184 đồng so với phiên trước đó. Ngân hàng BIDV hiện đang giữ mức giá mua vào cao nhất thị trường với 30.379 VND/EUR, dù đã điều chỉnh giảm gần 90 đồng.

Tỷ giá euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h10.

Techcombank và VietinBank cùng ghi nhận mức giảm khoảng 90-92 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Eximbank là đơn vị có giá bán ra thấp nhất thị trường, ở mức 31.507 VND/EUR sau khi lùi thêm 88 đồng. Tại Sacombank, giá Euro mua vào đạt 30.385 VND/EUR và bán ra là 32.137 VND/EUR.

Giá Euro trên thị trường tự do và tổng hợp số liệu

Thị trường chợ đen cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung. Tỷ giá mua vào Euro hiện quanh mức 30.795 VND/EUR (giảm 93 đồng) và bán ra khoảng 30.915 VND/EUR (giảm 73 đồng). Khoảng cách chênh lệch giữa thị trường chính thức và tự do vẫn đang duy trì ở mức ổn định.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết biến động tỷ giá Euro tại một số hệ thống ngân hàng khảo sát lúc 9h10 ngày 23/4/2026: