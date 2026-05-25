Tỷ giá Euro hôm nay 25/5: Đồng loạt phục hồi tại các ngân hàng Sáng 25/5, tỷ giá Euro ghi nhận đà tăng mạnh tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với mức điều chỉnh cao nhất đạt 467 đồng ở chiều mua vào.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 25/5 ghi nhận sự phục hồi đồng loạt tại hệ thống các ngân hàng thương mại so với phiên trước đó. Xu hướng tăng trưởng này cũng được ghi nhận tương ứng trên thị trường tự do, phản ánh diễn biến mới nhất của đồng ngoại tệ này.

Tỷ giá Euro phục hồi đồng loạt tại các ngân hàng vào sáng 25/5

Biến động tỷ giá tại các ngân hàng thương mại

Trong nhóm các ngân hàng quốc doanh, VietinBank ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 467 đồng ở chiều mua vào, nâng giá niêm yết lên 30.187 VND/EUR, và tăng 107 đồng ở chiều bán ra lên mức 31.547 VND/EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá Euro được công bố ở mức 29.911 - 31.488 VND/EUR (mua - bán), tăng lần lượt 62 đồng và 66 đồng.

Ngân hàng BIDV cũng điều chỉnh tăng 189 đồng ở chiều mua và 21 đồng ở chiều bán, đưa tỷ giá lên mức 30.258 - 31.548 VND/EUR. Trong khi đó, tại khối ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank tăng đồng thời 132 đồng ở chiều mua và 133 đồng ở chiều bán, niêm yết tại mức 30.239 - 31.996 VND/EUR.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tỷ giá Euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h15 ngày 25/5:

Ngân hàng Giá mua vào (VND) Giá bán ra (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.911 31.488 +62 +66 VietinBank 30.187 31.547 +467 +107 BIDV 30.258 31.548 +189 +21 Techcombank 30.051 31.428 +105 +99 Eximbank 30.160 31.297 +73 +78 Sacombank 30.239 31.996 +132 +133

Diễn biến thị trường tự do và tổng quan chung

Cùng chiều với xu hướng tại các ngân hàng, thị trường chợ đen ghi nhận đồng Euro tăng giá trở lại. Tỷ giá mua vào hiện giao dịch quanh mức 30.487 VND/EUR (tăng 68 đồng) và tỷ giá bán ra khoảng 30.587 VND/EUR (tăng 48 đồng) so với phiên liền trước.

Tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy, tỷ giá mua vào Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng từ 29.911 đến 30.258 VND/EUR. Ở chiều bán ra, mức giá phổ biến nằm trong khoảng 31.297 đến 31.996 VND/EUR. Đáng chú ý, BIDV hiện là đơn vị áp dụng giá mua vào cao nhất, trong khi Eximbank là nơi có giá bán ra thấp nhất thị trường.