Tỷ giá Euro hôm nay 28/5: Đồng loạt giảm sâu tại các ngân hàng, Techcombank hạ 79 đồng Sáng ngày 28/5/2026, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng giảm diện rộng tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với mức giảm cao nhất lên tới 79 đồng/EUR.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 28/05/2026 tiếp tục duy trì đà giảm tại phần lớn các hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua và bán, phản ánh xu hướng suy yếu của đồng ngoại tệ này so với phiên trước đó.

Tỷ giá Euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h10.

Diễn biến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại

Theo khảo sát vào lúc 9h10, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 29.816 VND/EUR (mua vào) và 31.387 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 62 đồng và 66 đồng so với phiên trước. Đây là mức giá mua vào thấp nhất trong nhóm các ngân hàng được khảo sát.

Tại khối ngân hàng TMCP Nhà nước, BIDV hiện niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường ở mức 30.152 VND/EUR, dù đã giảm 64 đồng. VietinBank cũng điều chỉnh giảm đồng bộ 55 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua về mức 30.090 VND/EUR và bán ra tại 31.450 VND/EUR.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.816 31.387 -62 -66 VietinBank 30.090 31.450 -55 -55 BIDV 30.152 31.457 -64 -57 Techcombank 29.940 31.314 -75 -79 Eximbank 30.143 31.424 -14 +48 Sacombank 30.141 31.897 -47 -46

Techcombank là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh giảm sâu nhất phiên hôm nay khi hạ 75 đồng chiều mua và 79 đồng chiều bán. Ngược lại, Eximbank ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm 14 đồng ở chiều mua nhưng lại tăng 48 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường tự do và biên độ dao động

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường tự do cũng ghi nhận nhịp giảm đáng kể. Cụ thể, giá mua vào hiện dao động quanh mức 30.524 VND/EUR (giảm 75 đồng) và giá bán ra đạt khoảng 30.644 VND/EUR (giảm 55 đồng).

Nhìn chung, khung giá mua vào Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.816 – 30.152 VND/EUR. Trong khi đó, giá bán ra phổ biến từ 31.314 đến 31.897 VND/EUR. Hiện Techcombank đang là ngân hàng áp dụng mức giá bán ra thấp nhất cho khách hàng có nhu cầu mua Euro.