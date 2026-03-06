Tỷ giá Euro hôm nay 6/3/2026: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen Sáng 6/3, giá Euro quay đầu giảm sâu tại nhiều ngân hàng thương mại với mức điều chỉnh cao nhất 135 đồng. Thị trường chợ đen cũng ghi nhận xu hướng giảm tương ứng.

Tỷ giá Euro (EUR) trong phiên giao dịch sáng ngày 6/3/2026 ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Theo ghi nhận, mức giảm dao động từ 2 đến 135 đồng tùy từng đơn vị, đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể sau các phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá Euro được điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đáng chú ý nhất là BIDV với mức giảm lần lượt 134 đồng ở chiều mua và 135 đồng ở chiều bán so với phiên trước, niêm yết ở mức 29.956 VND/EUR (mua) và 31.194 VND/EUR (bán).

Tương tự, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua Euro ở mức 29.673 VND/EUR (giảm 71 đồng) và bán ra ở mức 31.238 VND/EUR (giảm 74 đồng). Tại Eximbank, tỷ giá bán ra giảm xuống còn 31.039 VND/EUR, mức thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Trong khi đó, Sacombank duy trì mức giá mua vào cao nhất thị trường với 30.000 VND/EUR, dù đã giảm 41 đồng so với hôm qua.

Ngược lại với xu hướng chung, Techcombank là đơn vị hiếm hoi điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá. Ngân hàng này niêm yết mức mua vào 29.843 VND/EUR (tăng 17 đồng) và bán ra 31.222 VND/EUR (tăng 13 đồng).

Ngân hàng Mua vào (VND) Bán ra (VND) Vietcombank 29.673 31.238 VietinBank 29.969 31.329 BIDV 29.956 31.194 Eximbank 29.956 31.039 Sacombank 30.000 31.755 Techcombank 29.843 31.222

Biến động trên thị trường tự do

Trên thị trường chợ đen, tỷ giá Euro cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Cụ thể, đồng Euro được giao dịch quanh mức 30.716 VND/EUR ở chiều mua vào và 30.846 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên giao dịch ngày 5/3, giá Euro tự do đã giảm 43 đồng ở chiều mua và 33 đồng ở chiều bán.

Nhìn chung, biên độ dao động giá mua Euro tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 29.673 – 30.000 VND/EUR, trong khi giá bán phổ biến từ 31.039 – 31.755 VND/EUR. Chênh lệch giữa thị trường chính thống và thị trường tự do vẫn duy trì ở mức ổn định, phản ánh đúng diễn biến nhu cầu ngoại tệ thực tế trên thị trường.