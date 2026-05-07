Tỷ giá Euro hôm nay 7/5: Đồng loạt tăng mạnh tại các ngân hàng, mức cao nhất 32.248 VND/EUR

Tỷ giá Euro hôm nay (7/5) ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trên diện rộng tại các hệ thống ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Biến động tăng được duy trì từ phiên trước, đưa giá bán ra cao nhất chạm ngưỡng 32.248 VND/EUR.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng nhà nước, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua Euro ở mức 30.126 VND/EUR và bán ra là 31.715 VND/EUR, lần lượt tăng 74 đồng và 79 đồng so với hôm qua. Tương tự, VietinBank điều chỉnh tăng đồng nhất 77 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại mức 30.436 VND/EUR (mua) và 31.796 VND/EUR (bán).

Ngân hàng BIDV hiện đang áp dụng tỷ giá mua vào là 30.487 VND/EUR (tăng 58 đồng) và bán ra là 31.784 VND/EUR (tăng 48 đồng). Đáng chú ý, Eximbank là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên sáng nay khi tăng 130 đồng ở chiều mua và 134 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên lần lượt 30.461 VND/EUR và 31.803 VND/EUR.

Phân tích mức giá trần và sàn trên thị trường

Theo khảo sát thực tế, Techcombank đang là ngân hàng có giá bán Euro thấp nhất hệ thống với mức 31.684 VND/EUR, sau khi tăng thêm 81 đồng. Ở chiều ngược lại, Sacombank duy trì mức giá bán cao nhất thị trường là 32.248 VND/EUR, tăng 102 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Nhìn chung, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng từ 30.126 đến 30.493 VND/EUR. Trong đó, Sacombank đang giữ vị thế là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất.

Cập nhật tỷ giá Euro trên thị trường tự do

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, thị trường chợ đen ghi nhận sự hồi phục của đồng tiền chung châu Âu. Tỷ giá mua vào hiện đứng ở mức 30.783 VND/EUR và tỷ giá bán ra khoảng 30.883 VND/EUR. Cả hai chiều giao dịch tại thị trường tự do đều tăng thêm 14 đồng so với mức ghi nhận ngày hôm qua.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại một số ngân hàng sáng ngày 07/05/2026

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Biến động mua Biến động bán Vietcombank 30.126 31.715 +74 +79 VietinBank 30.436 31.796 +77 +77 BIDV 30.487 31.784 +58 +48 Techcombank 30.306 31.684 +83 +81 Eximbank 30.461 31.803 +130 +134 Sacombank 30.493 32.248 +102 +102 Thị trường tự do 30.783 30.883 +14 +14

Mức tỷ giá trên được cập nhật vào lúc 9h00 sáng. Lưu ý, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày tùy theo biến động của thị trường tài chính quốc tế.