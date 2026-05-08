Tỷ giá Euro hôm nay 8/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng, Eximbank mất 188 đồng Tỷ giá Euro sáng 8/5 điều chỉnh giảm mạnh tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. BIDV niêm yết giá mua cao nhất, Techcombank bán ra thấp nhất thị trường.

Sáng 8/5, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trên toàn hệ thống ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Theo khảo sát lúc 9h15, biên độ điều chỉnh giảm dao động phổ biến từ 54 đến 188 đồng tùy đơn vị.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 30.069 VND/EUR (mua vào) và 31.654 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 57 đồng và 61 đồng so với phiên trước. VietinBank cũng điều chỉnh giảm 73 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 30.363 - 31.723 VND/EUR.

Đáng chú ý, Eximbank là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên sáng nay. Ngân hàng này giảm 188 đồng ở chiều mua và 184 đồng ở chiều bán, hiện niêm yết tại mức 30.273 VND/EUR và 31.619 VND/EUR. Trong khi đó, Sacombank giảm đồng nhất 85 đồng cho cả hai chiều giao dịch.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tỷ giá Euro tại một số ngân hàng lớn:

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Thay đổi (Mua/Bán) Vietcombank 30.069 31.654 -57 / -61 VietinBank 30.363 31.723 -73 / -73 BIDV 30.411 31.730 -76 / -54 Techcombank 30.223 31.600 -83 / -84 Eximbank 30.273 31.619 -188 / -184 Sacombank 30.408 32.163 -85 / -85

Phân tích thị trường và tỷ giá tự do

Theo khảo sát thị trường, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 30.069 – 30.411 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.600 đến 32.163 VND/EUR. Hiện tại, BIDV là ngân hàng có giá mua vào cao nhất, và Techcombank đang duy trì mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Cùng thời điểm, tỷ giá Euro trên thị trường tự do cũng ghi nhận đà giảm nhẹ. Đồng tiền này được giao dịch quanh mức 30.780 VND/EUR ở chiều mua và 30.880 VND/EUR ở chiều bán, cùng giảm 3 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Sự sụt giảm đồng bộ giữa thị trường chính thức và tự do cho thấy áp lực điều chỉnh của đồng Euro trong ngắn hạn.