Tỷ giá Euro ngày 10/2/2026 tăng đồng loạt tại các ngân hàng, cao nhất 32.120 VND Sáng 10/2/2026, giá Euro tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh, với mức tăng cao nhất ghi nhận lên tới 157 đồng mỗi chiều.

Theo ghi nhận trong phiên giao dịch sáng ngày 10/2/2026, tỷ giá Euro tại thị trường trong nước đồng loạt khởi sắc. Các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết, phản ánh xu hướng biến động mạnh của đồng tiền chung châu Âu so với phiên liền trước.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 30.034 VND/EUR (mua vào) và 31.618 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 107 đồng và 112 đồng. Tại BIDV, tỷ giá mua vào đạt 30.334 VND/EUR và bán ra là 31.710 VND/EUR, tăng tương ứng 81 đồng và 108 đồng.

Trong khối ngân hàng tư nhân, Techcombank ghi nhận mức tăng đáng kể với 118 đồng ở chiều mua và 125 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên mức 30.188 - 31.576 VND/EUR. Eximbank cũng điều chỉnh tăng 123 - 129 đồng, niêm yết tại 30.320 - 31.533 VND/EUR.

Đáng chú ý, Sacombank hiện là đơn vị có giá mua vào cao nhất thị trường với mức 30.365 VND/EUR. Trong khi đó, HSBC ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong số các ngân hàng được khảo sát, với mức tăng 151 đồng chiều mua và 157 đồng chiều bán.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại một số ngân hàng (Đơn vị: VND/EUR)

Ngân hàng Giá mua Giá bán Thay đổi (Mua) Thay đổi (Bán) Vietcombank 30.034 31.618 +107 +112 VietinBank 30.308 31.668 +109 +109 BIDV 30.334 31.710 +81 +108 Techcombank 30.188 31.576 +118 +125 Eximbank 30.320 31.533 +123 +129 Sacombank 30.365 32.120 +71 +73 HSBC 30.221 31.393 +151 +157

Thị trường Euro tự do bật tăng mạnh

Cùng chiều với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng ghi nhận mức nhảy vọt. Theo khảo sát, đồng Euro hiện được giao dịch quanh mức 31.220 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.340 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên trước đó, cả hai chiều giao dịch tại thị trường tự do đều tăng mạnh 329 đồng.

Hiện nay, khoảng giá mua vào Euro tại các ngân hàng dao động từ 30.034 đến 30.365 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến trong khoảng 31.393 đến 32.120 VND/EUR. Nhà đầu tư và người dân có nhu cầu giao dịch ngoại tệ nên theo dõi sát các bảng niêm yết trực tuyến để cập nhật những thay đổi mới nhất từ thị trường.